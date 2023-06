Suspendida la hoguera de Casablanca por no cumplir la distancia de seguridad

Los vecinos de Casablanca no han podido disfrutar de la tradicional hoguera de San Juan. Poco antes de prenderse las llamas este viernes en el solar de la calle de Embarcadero, los bomberos de Zaragoza han advertido que se incumplían las distancias de seguridad. Al parecer, las atracciones han ocupado más espacio del que estaba previsto en un principio, por lo que se ha optado por la prudencia y no se ha encendido la fogata.

Desde la comisión de fiestas han asumido lo sucedido con resignación. "Por los permisos no nos han dejado, porque no daban los metros por las ferias y las farolas", comentaba atareado en el reparto de longaniza Francisco Comín, que apuntaba que otros años las atracciones habían ocupado menos espacio. "Al menos hemos podido hacer una barbacoa y no nos hemos tenido que quedar con los kilos de comida", añadía.

Fuentes de la junta de distrito de Casablanca indican que "la comisión de fiestas no ha solicitado los permisos correctamente", por lo que, cuando han acudido los Bomberos a revisar que se estaban respetando las medidas de seguridad han comprobado que no era así. "No ha sido culpa del Ayuntamiento. Hay que cumplir una normativa y no se podía hacer", añaden.

Eso sí, unas brasas para asar carne sí se han podido encender. Después de aguardar pacientemente, los vecinos han podido disfrutar de los bocadillos de longaniza que ha repartido la comisión de fiestas. Los residentes han podido además aportar un donativo de un euro para apoyar a la asociación de vecinos.

Casablanca es uno de los 14 puntos en los que estaba programado organizar hogueras en la noche de San Juan. Este año se vuelve a celebrar la fiesta del fuego en La Paz, después de varias ediciones suspendida, y en La Magdalena, aunque no en el tradicional escenario del parque Bruil, sino en la pista de patinaje de Las Tenerías.

Junto a estas, también prenden su hoguera este viernes los vecinos del barrio de Miralbueno, concretamente en el colegio San Andrés; los del Distrito Sur, en Rosales del Canal; Las Fuentes, en la calle de Belchite con Tomás Higuera; en el parque de Delicias, en la plaza de La Albada del barrio de La Jota, en la avenida de Puerta Sancho (La Almozara) y en la plaza de San Francisco.