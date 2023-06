Los barrios de Zaragoza prenderán desde este viernes catorce hogueras para celebrar la noche de San Juan

La mágica noche de San Juan volverá a adueñarse este viernes de las calles de la capital aragonesa. Catorce barrios de la ciudad prenderán sendas hogueras para celebrar con los vecinos el solsticio de verano, en la jornada con más horas de luz del año. El Ayuntamiento de Zaragoza informó este miércoles de que, a través del área de Medio Ambiente –en el anterior mandato, Servicios Públicos– se concederá autorización para encender catorce fogatas, después de que se haya comprobado que los lugares seleccionados cumplen las condiciones de seguridad. Entre otras, regresará una de las más tradicionales y que llevaba sin poder organizarse desde 2018, la del parque de La Paz.

A excepción de los años en los que no pudo llevarse a cabo con motivo de la pandemia, en las anteriores ediciones no lograron los permisos al no obtener el visto bueno del Cuerpo de Bomberos, por haber mobiliario público a menos de 15 metros de donde se encenderían las llamas. En esta ocasión, según celebró ayer el presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Manuel Arnal, el servicio de Parques y Jardines ha retirado estos elementos y podrá llevarse a cabo. «Los años de lucha vecinal finalmente han tenido su recompensa», aplaudieron por su parte desde la agrupación de la zona. La fiesta se celebrará en este punto a partir de las 20.30.

Junto a esta, también prenderán su hoguera mañana los vecinos del barrio de Miralbueno, concretamente en el colegio San Andrés; los del Distrito Sur, en Rosales del Canal; Las Fuentes, en la calle de Belchite con Tomás Higuera; y La Magdalena, junto a la pista de patinaje del paseo de Echegaray y Caballero. Igualmente, se encenderán fogatas en el parque de Delicias, en la plaza de La Albada ubicada en La Jota, en la avenida de Puerta Sancho en La Almozara, en la plaza de San Francisco y en el solar de la calle del Embarcadero, en Casablanca.

El sábado será el turno de los vecinos de Oliver, en el parque del Oeste, los del Arrabal en el Tío Jorge, los del Actur en la calle de Luciano Gracia y los de Parque Venecia, en la avenida del Puente de los Suspiros.

De todas estas hogueras, según apuntaron ayer fuentes municipales, algunas están ya autorizadas y otras están completando sus trámites, pero todas podrán celebrarse, «salvo imprevistos». Recordaron que la normativa establece que deben contar con los informes perceptivos de Policía Local, Bomberos y Parques y Jardines, entre otros servicios. También desde la FABZ añadieron que todas las entidades cuentan con seguro de responsabilidad civil que cubre los riesgos de encender estas hogueras. No se celebrará, por el contrario, la hoguera del Gancho que solía hacerse en el parque de San Pablo.

El grupo municipal de ZEC alertó este miércoles de que el Ayuntamiento estaba cobrando este año unas tasas que no eran habituales, pero desde el gobierno explicaron que cobrarlos o no depende de factores como la reserva de espacios para aparcamiento o el corte de calles, entre otras, y que «en ningún caso es una decisión arbitraria».