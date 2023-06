David Izquierdo, el barbero zaragozano que triunfa en Australia

La historia del zaragozano David Izquierdo empieza como muchas otras. Es la de un joven con ganas de conocer mundo y con una pasión muy clara la cual le sirve de motor de vida, en este caso, por la barbería. Con tan solo 21 años decidió dar un giro de 180º, abandonar su casa del barrio de Las Fuentes y la barbería en la que llevaba prácticamente desde que salió de la escuela, y saltar el charco, en concreto hasta Sidney, Australia, donde vive hace apenas unos meses.

Vivió en Lécera hasta los 16, donde, gracias a un familiar, conoció por accidente el oficio de la barbería. “Fue mi primo quien, en Navidad, cuando tenía 13 años, me regaló una máquina de afeitar. Creo que se olvidó de que era el día y pilló lo primero que había por casa”, reconoce. Primero empezó cortándose el pelo a sí mismo, luego dio el salto a familiares y amigos. Tanto es así que un profesor, en el instituto, le puso en el camino de la formación profesional. “La verdad es que no era un buen estudiante, afortunadamente tuve una salida”, afirma.

De allí dio el salto al Instituto Santiago Hernández, donde estudió peluquería y estética, luego pasó a una academia privada de Zaragoza donde permaneció año y medio. “Llevaba tres años trabajando en la barbería de siempre. Con tan solo 21 años tenía un trabajo y un sueldo fijo… no me veía jubilándome ahí”, reconoce. El joven relata su historia desde su apartamento ubicado en Bondi Junction, uno de los suburbios más afamados de Sidney.

David se encuentra muy a gusto en Australia, salvo por la comida. Heraldo

Pero, ¿por qué elegir para empezar un país que se encuentra a más de 15.000 km de distancia? “Surge en un bar de Las Fuentes, hablando con un amigo y viendo el vídeo de un influencer que contaba su experiencia en Australia. La verdad es que me pareció muy sugerente, y comencé a informarme”, explica.

Llegó a Sidney el 4 de abril, tras más de 24 horas viajando desde Barcelona. Nada más llegar, currículums en mano, decidió salir a patear la ciudad en busca de trabajo. “El primer día visité siete barberías y me llamaron de 4 para hacer la entrevista. Aquí es un trabajo muy solicitado y falta mano de obra”, asegura. Al día siguiente estaba trabajando en Bad Lams. “El corte típico aquí es el ‘mullet’, corto por los laterales y largo por la zona trasera de la cabeza. En España no es tan habitual, pero aquí es una locura”, afirma el joven. ¿Otro dato curioso? En Australia el bigote está a la orden del día.

En cuanto a la ciudad, explica, es “preciosa y muy cosmopolita”. En su opinión destacan el clima y el buen ambiente, así como las condiciones laborales. “Los sueldos aquí son mucho más altos, y el coste de vivir aquí tampoco es tan caro como se suele creer, he desmontado muchos mitos mudándome aquí”, afirma. De hecho, fue por eso por lo que decidió comenzar a compartir a través de sus redes sociales su experiencia, en su perfil personal @zurdo.lcr. Hoy suma más de 170.000 seguidores entre las diversas plataformas, destacando en Tik Tok, donde aglutina

Eso sí, en cuanto a comida se refiere… la gastronomía australiana nada tiene que ver con la huerta aragonesa. “Soy de pueblo, y mi padre es agricultor y ganadero. No tiene nada que ver, pero al final te acostumbras, como a todo”, admite.

Famoso de la noche a la mañana

“Mis amigos siempre me habían dicho que valía para comunicar, pero me daba vergüenza. Aquí me daba un poco igual. No me conoce nadie y tenía algo que contar, así que dije ahora o nunca”, admite. Sin embargo, ni él mismo imaginó lo que estaba a punto de pasar. “Hice un vídeo contando cómo encontré trabajo de barbero en Australia, lo colgué y me fui a la cama. Al día siguiente tenía un mensaje de un amigo que me preguntaba si había visto lo que había ocurrido. No entendía nada”, relata.

Este vídeo, el cuarto que publicaba, se había hecho viral superando los seis millones y medio de reproducciones. “Me sirvió para creerme que era capaz de hacerlo, y me puse manos a la obra para generar más contenido de calidad”, explica Izquierdo. Eso sí, todo lo que publica en sus redes tiene que ver, como no podía ser de otra forma, con su trabajo en la barbería.

Conversaciones con clientes, cortes y métodos de trabajo, e incluso retos virales, han entrado a formar parte de su día a día. “Aunque lograse poder vivir de esto algún día, jamás dejaría de cortar el pelo. Para mí esto no es trabajo. Tal vez lo utilizaría para tener un día mi propia barbería”, admite. Mientras espera a regresar a casa el próximo mes de mayo, para las fiestas de su pueblo, el joven asegura que, de momento, Australia le parece un buen lugar para empezar de cero: “Ya veremos qué pasa mañana, de momento quiero ver hasta dónde me lleva todo esto”.