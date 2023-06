Zaragoza se reivindica en el Día del Orgullo como una ciudad diversa y contra los delitos de odio

El Ayuntamiento de Zaragoza se ha sumado a la reivindicación del Día del Orgullo, que se celebrará el próximo 28 de junio, y ha manifestado su rechazo a los delitos de odio contra el colectivo LGTBI. El Consistorio ha lanzado una campaña de concienciación en las calles y autobuses con el lema 'Zaragoza es diversidad', que se podrá ver desde este martes, 20 de junio, hasta el 4 de julio.

También se expondrá esta campaña, que reivindica la no discriminación y la igualdad de trato, en los equipamientos municipales y la distribuirá entre las entidades ciudadanas. También el 28 de junio se colocará en el balcón consistorial la pancarta arcoíris y las fuentes de la ciudad se iluminarán con colores.

Por otro lado, desde el Servicio de Mujer e Igualdad, en colaboración con el Colegio de Profesional de Psicología de Aragón (COPPA), se ha programado un jornada con el título '¿Qué es la Lgtbifobia Afectaciones a la salud mental y resistencias', que se impartirá el 27 de junio a las 19.00 horas en la Casa de la Mujer de Zaragoza.

La ponencia correrá a cargo de dos psicólogas sanitarias del COPPA, Susana Blasco y Eva Serós, quienes hablarán de las consecuencias en la salud mental que provoca la discriminación del colectivo. Además, se visibilizarán las estrategias de resistencia y defensa para enfrentar la lgtbifobia de manera personal y colectiva.

Con el propósito de luchar contra los delitos de odio y poder atender a las víctimas, el Ayuntamiento de Zaragoza ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio de Profesional de Psicología de Aragón (COPPA) para poner en marcha una asesoría específica.

Gracias a este acuerdo, el Servicio de Igualdad impulsó por primera vez programas especializados de atención a la diversidad afectivo-sexual destinados a las víctimas de delitos de odio por orientación de género, así como orientación e información al personal sanitario o profesorado.

El asesoramiento es gratuito, tanto si se trata de consultas puntuales como en aquellos casos en los que se requiera una intervención psicológica más prolongada.

Seguna edición del LGBT+Work

Por segundo año consecutivo, la ciudad de Zaragoza acogerá el Congreso LGBT+Work sobre la diversidad en el mundo laboral con la participación de un centenar de directivos de grandes empresas españolas. La cita será el 29 de junio en el espacio 'Out of Office', ubicado en el Hotel Innside Zaragoza, coincidiendo esa semana con la celebración del Día del Orgullo.

Este congreso es una extensión del que cada año se celebra en Madrid, organizado por el Instituto de Empresas Business School, que salió por primera vez de la capital aragonesa en 2022 para celebrarse en Zaragoza, con una versión nacional dirigida a empresas españolas.