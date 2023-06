¿Dónde se encuentran las viviendas unifamiliares a la venta en Zaragoza?

La vivienda unifamiliar es, realmente, el edificio más antiguo de la historia de la humanidad. Una tipología de edificación que suscitó especial interés tras la pandemia, cuando buscábamos alejarnos de la muchedumbre y tener más espacios privados. A poder ser, con terraza, jardín y piscina. Todavía existe una demanda sobre este tipo de hogares, pero en Zaragoza la oferta de obra nueva no es muy amplia. No obstante, buscando con lupa, se pueden encontrar incluso promociones de chalés adosados, pero lejos del núcleo urbano de la ciudad.

"En Zaragoza capital ya no tenemos viviendas unifamiliares en construcción. Lo que queda es prácticamente residual", expresa Rafael Espés, el coordinador técnico de la tasadora Tinsa en Aragón. Lo cierto es que las promociones en marcha de este tipo de casas escasean y se concentran casi todas en un mismo punto: la carretera de Logroño y la zona de Cuarte de Huerva, las únicas opciones ahora mismo en la capital aragonesa para hacerse con una unifamiliar. De hecho, según destacan las promotoras de la zona, las casas se venden "sobre plano" en este municipio, que aglutina gran parte de las promociones de obra nueva en el área metropolitana de Zaragoza.

Espés precisa que Cuarte se convirtió hace tiempo en la única alternativa para adquirir unifamiliares de reciente construcción, "especialmente en sus zonas de expansión". También en la antigua carretera a Valencia y en el término municipal de Cadrete. La mayoría de ellas se expanden por esta zona cercana al río Huerva, también entrando a la ciudad. "Gran parte de estas viviendas se plantearon en la zona sur de Zaragoza, que ya está consolidada. En Montecanal hay, también queda algo en Rosales del Canal, y algún área de intervención cerca de la carretera de Logroño", añade el coordinador técnico. En su opinión, este tipo de producto "ha sido desestimado" por el Plan General de Zaragoza. "Es una lástima. Nuestro territorio da de sí para proponer también esa tipología que en los últimos años tuvo una buena demanda, sólida", se lamenta. En este sentido, sí que hay mucho unifamiliar en suelos rústicos y suburbanos fuera de la Ordenación.

Zonas donde se venden más viviendas unifamiliares en Zaragoza

Residencial Kuartia, una promoción de unifamiliares en construcción en Cuarte de Huerva. Castillo Balduz

El principal problema reside en que "tampoco hay una oferta muy consolidada" en estos instantes y los precios parten de unas cifras que hace que los interesados se lo piensen. "Serían unos 400.000 euros de partida", asegura, al mismo tiempo que dice que "podrían explorarse otras propuestas". "La hubo hace unos años en La Muela, con una urbanización que salieron unifamiliares en régimen de VPA. No hay mucho margen de maniobra para este producto en nuestro mercado", sentencia Espés.

No obstante, oferta de unifamiliares hay en Zaragoza, aunque no sean de nueva construcción. En el portal inmobiliario Idealista se pueden encontrar unas cuantas a la venta, que se reparten por varias zonas de la ciudad, aunque no con los precios más asequibles. Concretamente, en el momento de la publicación de este artículo, hay 393 chalés para comprar en la capital aragonesa. El precio medio por metro cuadrado es de 1.359 euros, y los más lujosos no bajan de los 300.000 euros. Las más baratas están para reformar y además se encuentran lejos de la ciudad.

Las zonas en las que se ubican están muy definidas. Cerca del centro de la ciudad apenas hay un goteo, es más fácil encontrarlas en barrios más alejados como Valdefierro y, especialmente, Montecanal. Lo mismo ocurre en Torrero, en el distrito del Oliver y, justo por encima, en Casetas y Garrapinillos. También hay alguna suelta en el Arrabal. Fuera del perímetro urbano, destacan, de norte a sur, Montañana, Santa Isabel y Movera, además del citado municipio de Cuarte, que aglutina principalmente unifamiliares nuevas.

Algunos ejemplos de promociones: Residencial El Juncal, de Lujama Inmobiliaria, un grupo especializado en construcciones en Cuarte y Utebo. Son 39 viviendas de nueva construcción que se entregarán, según indica la promotora en el anuncio, en el primer trimestre de 2025, y su precio de salida son 398.000 euros por un chalé adosado de cuatro dormitorios y más de 240 metros cuadrados. Tienen, como la mayoría, un jardín privado, piscina y una plaza de garaje. El diseño corre a cargo de CLC Clúa-Longás Arquitectos.

Recreación orientativa de Residencial El Juncal, promoción de obra nueva en Cuarte. Inmobiliaria Lujama

En cuanto a las que no son de obra nueva, las características son muy similares, aunque en ocasiones incluso disponen de más terreno y las viviendas son más amplias, en función del año de construcción. Rondando los 400.000 euros, la inmobiliaria Century 21 Zentro vende una unifamiliar en la zona de Rosales del Canal que ejemplifica esto a la perfección. Son 310 metros cuadrados útiles de chalé, con cuatro plantas, cuatro habitaciones y dos baños, en una urbanización privada que con piscina. Además, tiene jardín propio.