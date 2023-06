Agresión en Zaragoza: "Me atacó por la espalda cuando volvía a casa e intentó violarme"

Los gritos de auxilio de una mujer y la firme y rápida decisión de una pareja de acudir en su ayuda hicieron huir al agresor y libraron a la víctima de sufrir daños mayores.

Así se puso de manifiesto durante el juicio celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza contra José Félix G. O., quien, sin embargo, aseguró que no se acordaba de nada de lo ocurrido aquel día. Sí dijo que no era ni un "delincuente" ni un "depravado de la mente", pero lo que vieron los testigos revelan otra cosa.

Los hechos por los que ayer fue juzgado y le piden tres años y tres meses de cárcel (dos de ellos por agresión sexual) ocurrieron el 1 de mayo en la calle de María Moliner. Sobre las 5.20, una mujer, M. L. volvía a casa tras haber estado de fiesta con una amiga y fue abordada por la espalda por un hombre que, tal y como explicó, la agarró del cuello, la tiró al suelo, le tapó la boca y empezó a meterle la mano entre las piernas mientras jadeaba encima de ella. Como pudo, sacó su teléfono móvil y le golpeó con él en la cara, hasta que quitó la mano de la boca y pudo pedir auxilio a gritos.

Una pareja que estaba cerca los oyó. El varón, se giró y vio a un hombre que forcejeaba de pie con una mujer, le arrancaba el bolso y salía corriendo. Fue tras él y lo alcanzó a los 150 metros, lo derribó, recuperó las pertenencias sustraídas y esperó a que llegara la Policía. "Él me decía que lo soltara, que no lo volvería a hacer", declaró. Mientras, su pareja, que oyó cómo la víctima decía: "ayúdenme que me quieren violar", se quedó con la mujer hasta la Policía acudió.

Ambos vieron a José Félix G. O. se había apropiado del bolso de la mujer y que esta estaba en shock. Hasta el punto que cuando ayer declaró ante el tribunal manifestó que el bolso no se lo había quitado, sino que lo que quiso fue violarla.

Para la fiscal, los hechos ocurrieron tal y como denunció la víctima y los testigos, que no conocían de nada al acusado. Mientras, la defensa, a cargo de la abogada María Elena Lozano, resaltó las contradicciones en los relatos y pidió la absolución.