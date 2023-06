Nueva multa en Zaragoza de hasta 750 euros si no limpias el orín de tu perro

El viernes 2 de junio se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) la nueva ordenanza de limpieza viaria y de gestión de residuos domésticos, que entra en vigor el 23 de junio. Una normativa que, con la intención de incluir nuevos supuestos no contemplados en la actual, aprobada en 1986, penalizará gestos tirar colillas en la calle, pintar grafitis o no limpiar los orines de los perros, en otras acciones, con penas más elevadas de las existentes. En concreto, esto es lo que dice el artículo 24 de tal ordenanza:

Las personas que sean poseedores de animales de cualquier especie serán responsables de cualquier acción de los mismos que ocasione suciedad en las vías y espacios públicos, así como en los parques y demás zonas verdes. Será responsable subsidiario quien sea titular del animal.

Cuando las deyecciones de los perros u otros animales queden depositadas en la vía pública, espacios públicos, o en los parques y demás zonas verdes, la persona que lleve el animal está obligada a proceder a su recogida y limpieza inmediata, así como a su depósito en los lugares destinados al efecto. Quedan eximidos del cumplimiento de esta obligación las personas invidentes que sean titulares de perros guía.

Queda prohibido que los portadores permitan que los animales realicen sus micciones en puertas de acceso a los edificios y locales.

Las personas que lleven animales de cualquier especie deberán ir provistas de bolsas herméticas para las deposiciones sólidas y de un recipiente con líquido desinfectante que permita la dilución de la orina.

Queda prohibida la limpieza y aseo de animales en los espacios públicos.

A cuánto asciende la sanción si no limpias el orín

No cumplir con lo establecido en la ordenanza y, por ende, no limpiar los orines de la mascota o no recoger las deyecciones del perro sobre la vía pública, se traducirá, según el apartado 8 del artículo 84 de la norma, en una infraccione leve, "la cual se sancionará con una multa de 50 a 750 euros, que dependerá del grado de la acción, el cual será mínimo, medio y máximo":

Mínimo : cuando no concurra circunstancia alguna que agrave la responsabilidad del infractor.

: cuando no concurra circunstancia alguna que agrave la responsabilidad del infractor. Medio : cuando concurra alguna circunstancia que agrave la responsabilidad del infractor.

: cuando concurra alguna circunstancia que agrave la responsabilidad del infractor. Máximo: cuando concurra más de una circunstancia agravante.

Las personas denunciadas podrán asumir su responsabilidad y conformidad mediante el pago de las sanciones de multa, obteniendo una reducción del 50% del importe de la sanción si el pago se hace efectivo antes del inicio del procedimiento sancionador, o con una reducción del 20% del importe de la sanción si el pago se hace efectivo antes de la resolución.