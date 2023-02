El Ayuntamiento de Zaragoza quiere poner coto a las conductas incívicas que ensucian la vía pública.

Tirar papeles y colillas al suelo, dejar la basura fuera del contenedor o no limpiar con agua los orines de los perros se castigará desde abril con multas a partir de 50 euros. La nueva ordenanza de limpieza y gestión de residuos domésticos, cuyo proyecto ya ha sido aprobado, endurece las penas previstas en la obsoleta normativa de 1986. Ciertamente, el control del incivismo es una tarea que no sólo tiene que ver con una legislación más o menos coercitiva sino también con los usos y costumbres de una cultura que tiene la calle como segundo espacio de sociabilidad. El civismo comporta una mezcla de educación, buenas maneras, solidaridad con los vecinos y todo con la plena libertad de las personas que una sociedad madura no puede coartar

Los objetivos de la nueva ordenanza son mejorar la calidad de vida de los zaragozanos, modernizar el servicio de limpieza, adecuar la norma a los cambios sociales y medioambientales vividos en las últimas décadas y armonizarla con otras de rango superior. El Ayuntamiento estaba obligado a reaccionar ante la evidente suciedad y deterioro de la ciudad porque la limpieza es una de las principales preocupaciones ciudadanas, tal y como aparece reflejado en cada barómetro municipal.

Hay que exigir mucho más a la Administración y a las empresas adjudicatarias de la recogida de residuos y de la limpieza viaria, pero también hay que admitir la creciente dejadez de una parte de la ciudadanía cuyo comportamiento dista mucho de alcanzar los mínimos de civismo necesarios para que una urbe como la capital aragonesa funcione debidamente. La ciudad es de todos y todos estamos obligados a esforzarnos para que luzca el mejor aspecto. Las personas tenemos derechos y, también, deberes.