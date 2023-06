El acuario busca fondos para abrir una nueva zona de 3.000 m2 para aves, linces y nutrias

El acuario de Zaragoza presentará al próximo Gobierno de Aragón su proyecto de ampliación en busca de fondos. La idea es abrir una nueva zona de unos 3.000 metros cuadrados que incluiría una gran pajarera, una instalación para nutrias y otra para ejemplares de lince ibérico no aptos para la reproducción o para vivir en la naturaleza. La iniciativa quedó fuera del programa de fondos europeos Next Generation. No obstante, sus responsables se abren a cualquier vía que permita sacarla adelante y renovar la oferta del acuario, que espera cerrar 2023 con 120.000 visitantes.

Ayer, con motivo del 15º aniversario de su apertura, presentaron la maqueta del proyecto, en la que aparecen las nuevas instalaciones –que incluirían un escenario exterior con un anfiteatro para que los más pequeños pudiesen ver en directo exhibiciones con animales– junto a las actuales.

La idea, explicó el director técnico, Javier González, es dar al público nuevos alicientes que permitan ver que el acuario es un espacio "vivo". "Tiene que haber renovación para generar interés. Este tipo de instalaciones exigen un plan de inversiones cada cuatro o cinco años", comentó.

Los actos del 15º aniversario incluyeron, además, la presentación de una escultura en relieve en homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente elaborada por Santiago Osácar, un acto al que asistieron, entre otros, Odile, la hija del divulgador; el exalcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch, el consejero Olona y el presidente del grupo Parque de Atracciones, Jesús Morte. Asimismo, hubo una mesa redonda centrada en temas como la escasez del agua, los incendios forestales o la contaminación por plásticos y se confirmó que el auditorio del acuario llevará también el nombre de Félix Rodríguez de la Fuente.

"No fue un sueño"

La del acuario no fue la única iniciativa en recuerdo de los 15 años de la muestra internacional. La asociación Legado Expo publicó un vídeo para reivindicar, en positivo, la transformación de Zaragoza. "Fueron tres meses de pura magia, sueños cumplidos y fiesta absoluta. Mucha gente hoy olvida o no quiere saber que aquel evento fue la excusa para mejorar decenas de puentes y carreteras o adecentar las riberas", expone.

"Pero hace ya tanto tiempo –continúa el vídeo– que a veces olvidamos". "Cuando vemos lo que queda de todo aquello nos planteamos si mereció la pena tanto trabajo, conseguir para la ciudad un legado que hoy ni cuida ni conoce", señala entre imágenes del deterioro del frente fluvial.