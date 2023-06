Atacan y hieren a un joven con la hebilla de un cinturón en las Delicias

Dos jóvenes de 27 años fueron detenidos en la mañana del sábado por golpear a otro de 25 con la hebilla de un cinturón en la cara, abrirle una brecha en la ceja y causarle otra herida en la cabeza. La agresión fue fruto de una disputa por una supuesta compra de drogas, que no llegó a efectuarse.

El suceso se produjo sobre las 10.00 en la calle de Sangenis de Zaragoza. Poco antes, Cristian A. C. entró en un bar del paseo de Calanda y allí se encontró con Gino E. M. B. y Jhonatan R. C. J. Los tres habían salido de fiesta el viernes por la noche y se les había hecho de día.

Aunque no los conocía con anterioridad, Cristian A. C. entabló conversación con ellos, estuvieron bebiendo y hablaron de comprar droga en un sitio que conocían los otros dos. Según declararía después, Cristian A. C. decidió ir a ese lugar para adquirir una pequeña cantidad, pero regresó al rato sin ella porque se dio cuenta de que no llevaba dinero.

Al parecer, los otros le acusaron de quedarse la droga sin pagarla y le pidieron explicaciones de manera violenta. Primero, rompiendo un botellín de cerveza y amenazándolo con «rajarle» el cuello si no les daba la sustancia. Aunque trató de explicarles que era un error y que no llevaba nada, no le creyeron y terminó saliendo corriendo del bar.

Los otros dos lo persiguieron y, según declaró, tras alcanzarlo empezaron a darle golpes. Uno de ellos, Gino E., con la hebilla de un cinturón que se enrolló en una mano.

Cuando la Policía llegó al lugar encontró al herido en el suelo sangrando abundantemente por la cabeza y la cara, con marcas visibles de que había sido agredido con la hebilla, que se rompió. Los agresores intentaron huir pero fueron detenidos y a Gino E., que fue asistido por el abogado Luis Ángel Marcén, se le ocupó, además del cinturón, un cuchillo. Mientras, a Cristian A. no se le encontró ningún tipo de droga.

Los dos arrestados pasaron a disposición judicial el domingo por la tarde y, tras declarar ante el juez, quedaron en libertad provisional.