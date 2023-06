Una juez procesa a un joven de Zaragoza por perseguir a una chica de 13 años hasta su portal para violarla

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza acaba de dictar auto de procesamiento contra Brahian L. L., un joven al que la Policía Nacional detuvo el pasado 25 de abril como presunto autor de la violación de una menor de 13 años en el Casco Histórico de Zaragoza. Pero no será el único delito por el que la Audiencia Provincial juzgue al encausado, ya que a este también se le acusa de reaccionar de forma violenta contra los dos agentes que procedieron a su detención. En cualquier caso, habrá que esperar a que la Fiscalía y las acusaciones particulares presenten sus calificaciones provisionales para conocer cuál es la pena a la que se enfrenta el procesado.

Concluida la instrucción de la causa y basándose principalmente en la declaración de la denunciante, la magistrada considera que habría indicios para deducir que Brahian L. L. se fijó en la menor desde que esta se bajó del autobús, sobre las 16.30, en la avenida de Conde Aranda. La chica tomó la calle de Ramón Pignatelli para continuar caminando hacia su domicilio, pero no tardó en darse cuenta de que un joven parecía seguirla. Como medida preventiva, aceleró el paso para llegar antes a su portal. Sin embargo, una vez allí, su perseguidor se coló tras ella en el inmueble con la excusa de iba a otro piso.

La chica se quedó mirando los buzones confiando en que el joven siguiera escaleras arriba. Pero no fue eso lo que hizo, ya que en cuanto ella se giró, el joven la abordó por detrás y le tapó la boca y la nariz para evitar que sus gritos alertaran a los vecinos. En cuanto la tuvo inmovilizada, le levantó la falda y le bajó la ropa interior para introducirle dos dedos en la vagina, al tiempo que intentaba besarla en la boca.

La chica gritó pidiendo ayuda

La víctima no dejó nunca de ofrecer resistencia a su agresor, del que finalmente logró zafarse. Fue en ese momento cuando comenzó a gritar pidiendo ayuda, lo que hizo que el procesado saliera corriendo del portal, no sin antes amenazarla para que no contara nada de lo ocurrido. Sin embargo, no tardó en acudir al lugar de los hechos una patrulla de la Policía Nacional, que gracias a la descripción del violador que facilitó la víctima logró localizarlo poco después en las inmediaciones. En concreto, en la confluencia de Pignatelli con Conde Aranda, donde fue detenido.

Al verse sorprendido, el agresor salió corriendo, y cuando los policías lograron acorralarlo, reaccionó dando un empujón a uno de ellos. Tanto el funcionario como el fugado acabaron rodando por el suelo, pero ni aún así el último dejó de bracear y soltar patadas al aire, lo que obligó a intervenir a otras patrullas para poder reducirlo. La jueza recoge en su auto que finalmente fueron dos los policías lesionados, a lo que hay que añadir los daños que el procesado causó en un ‘zeta’ del 091. Tras pasar por el juzgado de guardia, Brahian L. L. fue enviado a la cárcel, donde continuará hasta la celebración del juicio. También se le ha exigido que deposite 15.000 euros de fianza para cubrir posibles indemnizaciones.