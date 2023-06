Condenada una familia que robó 3 toneladas de aluminio para venderlas como chatarra

Seis miembros de una familia admitieron ayer ante una jueza haberse puesto de acuerdo para ir a robar a una empresa de Cogullada material que luego vendieron en una chatarrería. Los seis acusados, tres de ellos hermanos, se declararon autores de la sustracción de tres toneladas de piezas de aluminio y su posterior venta a una empresa. El importe de lo robado ascendió a 8.000 euros, aunque parte pudo ser recuperado.

Los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2021 en Zaragoza. Sobre las 20.30 de ese viernes, los seis acusados se acercaron hasta una empresa de la calle de Tomás Edison del polígono de Cogullada con la furgoneta que habían alquilado para tal fin. Tras forzar la valla que protege las naves y quitar una chapa de tres centímetros de grosor, los encausados se dirigieron directamente a dos sacas que contenían metal y comenzaron a vaciarlas. Para ello, aproximaron la mercancía hasta un punto desde donde hicieron una cadena para ir sacando el material y cargarlo en el furgón. Así, lograron hacerse con 3.000 kilos de aluminio trenzado y bastidores del mismo metal, tal y como recogió la Fiscalía en su escrito de acusación.

Venta a una empresa vecina

Al día siguiente por la mañana, los acusados acudieron a otra chatarrería de la cercana calle de Jaime Ferrán, en el mismo polígono industrial, y colocaron la mercancía robada a un precio que se desconoce. Esta empresa, ignorando el origen ilícito del material, lo vendió a su vez a otra chatarrería de la calle de Honduras, en el polígono de Centrovía de La Muela. En concreto, adquirió 530 kilos de aluminio en cable y 556 de parachoques o bastidores que pudieron ser devueltos a su legítimo propietario.

Según reflejó la prueba pericial, los daños en la valla ascendieron a 905 euros y lo sustraído a 8.019, aunque el propietario, descontando lo recuperado, fue indemnizado por su compañía aseguradora.

La Fiscalía acusó por estos hechos a los hermanos E., A. y M. S. C., así como a C. S. M., R. V. S. y D. H. G. En un principio solicitaba penas de dos años de cárcel para todos ellos salvo para C. S. M., para quien pedía tres años, pues le aplicó la agravante de reincidencia. Además, los acusaba de un delito de pertenencia a grupo criminal por el que planteaba nueve meses más de condena.

Sin embargo, tras llegar a un acuerdo con la defensa, a cargo de la abogada Olga Oseira, el Ministerio Público rebajó sus peticiones a un año de cárcel para cinco de los acusados, dos para C. S. M. y tres meses de más para los seis por formar un grupo criminal. Además, deberán indemnizar a la compañía de seguros por el dinero abonado al perjudicado.