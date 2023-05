Condenado a cuatro años un joven por agresión sexual a una chica que conoció en un bar de Zaragoza

La sección 1 de la Audiencia de Zaragoza ha condenado a 4 años de prisión a un joven como autor de la agresión sexual sufrida por una chica que había conocido a través de un amigo común en una zona de bares de copas de la capital aragonesa.

Los hechos enjuiciados ocurrieron la noche del 21 al 22 de agosto de 2021, después de que el acusado, un joven dominicano de 29 años, quedara solo con la joven, de 25, que, después de entablar conversación amistosa y "estando a gusto con él" decidió acompañarle hasta el portal de su vivienda.

El tribunal considera probado que el acusado, ante la negativa de la joven a subir a la casa del acusado, éste le agarró con fuerza del brazo y la obligó a subir hasta el piso y a entrar en su habitación, donde consumó la agresión a pesar de la negativa de la joven, cuyos gritos alertaron a la madre del agresor.

La joven se vistió rápidamente y tras advertir que se había olvidado el teléfono móvil en un taxi utilizado para desplazarse hasta la zona de copas del casco antiguo de Zaragoza, instó al acusado a que llamara a su amigo para que fuera a buscarle.

El acusado, según el tribunal, amenazó a la joven con matarla si contaba algo de lo ocurrido antes de que llegara el amigo de la víctima en el vehículo de una tercera persona.

Ya en el interior del coche, la joven no quiso contar nada a su amigo, a quien le espetó, sujeta a un gran estado de nerviosismo, "no puedo, no puedo, te van a matar".

La joven calló unos días debido al temor que tenía de que el joven perteneciera a la banda latina 'Dominican dont play' y pudiera tomar represalias, pero finalmente se lo contó a una amiga y a sus padres, quienes le acompañaron hasta la policía para que denunciara los hechos.

En su sentencia, el tribunal descarta el testimonio del acusado, que aseguró que la relación había sido consentida, y da credibilidad a la víctima debido a la ausencia en ella de un motivo de venganza contra su agresor, la verosimilitud de su relato y la persistencia en la incriminación hecha.

También valora otros indicios como el propio reconocimiento del acusado de la existencia de una relación sexual, los gritos oídos por su madre y un informe pericial psiquiátrico que detectó en la víctima estrés postraumático y miedo.

El tribunal condena al acusado a 4 años de prisión y al pago de una indemnización a la víctima de 15.000 euros por los daños morales sufridos, y le prohíbe acercarse o comunicar con ella durante un periodo de diez años.