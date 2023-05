Sustituida con un vinilo la lona robada de ‘Sijena mágica’

Todavía se desconoce qué es lo que pasó con la lona de más de 42 metros cuadrados de la muestra ‘Sijena mágica’ desaparecida en el parque Pignatelli de Zaragoza el sábado pasado. La muestra es un viaje inmersivo por la sala capitular de Sijena a través de audiovisuales, fotografías y reproducciones de artesonados.

La vicealcaldesa Sara Fernández anunció a principios de esta semana que iba a sustituirla por un vinilo porque "hacer una lona nueva es difícil". Las palabras de la vicealcaldesa se han cumplido y, ayer por la mañana se sustituyó la obra desaparecida por unos vinilos impresos con el dibujo inicial.

La pieza original, que se había impreso en Madrid, tenía como unos 9,5 metros de largo por 4,5 de ancho y contenía una de las imágenes estelares de la muestra: ‘La tentación de Eva’, que pertenece a la sala capitular del Monasterio de Sijena.

"El Ayuntamiento ha sido muy amable en su apuesta por este proyecto; ha sido nuestro gran aliado. Uno podría esperar algún detalle vandálico, alguna pintada, etc., pero algo así sorprende mucho. Eso ha tenido que hacerse con nocturnidad y alevosía. Es una pieza pesada, está sujeta con cuerdas y una sola persona no puede cortarla y llevársela", explicaba el comisario de la muestra, el astrofísico Juan Naya.

"Una cosa así me da mucha pena. Me cuesta entenderlo. Creo que un hurto así impide a la gente saber que puede disfrutar en toda su potencia y esplendor de una muestra como esta, y en cualquier caso me intriga saber por qué se hizo, y quién puede estar interesado en hacer algo así", añadía.

Sara Fernández aseguró que la directora de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Elena de Marta, interpuso una denuncia en la policía para intentar esclarecer los hechos.

De momento nadie sabe qué ha sucedido con ella ni cuándo desapareció exactamente. Al parecer, las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de la zona no han servido para aclarar lo sucedido.