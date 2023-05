Un nuevo cabezudo y mucho ambiente dan comienzo a las esperadas fiestas del Arrabal

Eran las 12.00 de un sábado cuando, por las calles del Arrabal, sonaba una gaita y, posteriormente, una copla. "He corrido mucho mundo y lo puedo asegurar; barrio como el Arrabal no lo he podido encontrar", recitaba Miguel Murillo, un vecino de 92 años. Detrás suyo, la Comparsa daba la bienvenida al nuevo cabezudo: Don Ramón, alias 'el papelero'. Una traca final daba la bienvenida a las "esperadas" fiestas del distrito frente a cientos de personas.

El ambiente festivo abarrotaba las calles del Arrabal antes del pregón. Los jóvenes ya se preparaban para correr frente a los latigazos del Tío Jorge, la Forana o el Morico en la cancha de baloncesto del icónico parque del barrio. Mientras, las charangas y las peñas se dirigían a uno de los momentos más esperados del barrio tras los últimos años de pandemia. Por eso, este año había una novedad: un nuevo cabezudo.

Ramón Tejedor, presidente de la asociación de vecinos del Arrabal, ha sido el encargado de introducir a este nuevo personaje de la Comparsa. "Se trata de un homenaje por la contribución que la papelera Saica hace al barrio, además en su 80 aniversario de su llegada a este distrito", ha explicado Tejedor, subido al escenario y frente a un centenar de vecinos. De hecho, al lado del cabezudo Don Ramón estaba el verdadero Ramón Alejandro, presidente del Grupo Saica, quien ha agradecido este reconocimiento. "Esperamos poder estar aquí otros 80 años más. ¡Viva el Arrabal!", ha exclamado.

Los vecinos echaban en falta a alguien en el escenario. "Queríamos disculpar la presencia de Lola Ranera (candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza y vecina del Arrabal). La agenda electoral le ha impedido estar aquí con nosotros", ha expresado José Mari Rodrigo, vicepresidente de la junta. Al mismo tiempo la socialista se encontraba en un acto con el barón de su partido, Javier Lambán, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. "A lo largo de la campaña intentará sumarse de todas las maneras", ha asegurado Rodrigo, quien ha emplazado a arrabaleros y arrabaleras a disfrutar estas fiestas "con alegría". "Hemos pasado unos años muy duros. Ahora vuelven las fiestas normales, las de abrazarse y bailar. Vamos a salir adelante con esta red vecinal de inclusión", ha dicho.

Entre el público, ansioso por la traca final para el inicio de las fiestas, se encontraban María Carnicer y su hijo Eneko. "Vivimos aquí desde hace muchos años, pero sin duda estos son los festejos más esperados. El año pasado no se pudo celebrar tampoco con total normalidad, pero este 2023 al fin podremos pasarlo como antes", ha precisado. Se notaban sus ganas, pues su pequeño iba disfrazado de uno de los cabezudos de la Comparsa.

Tras la intervención de Ángel Lorén, concejal de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza -que ha estado acompañado de Carolina Andreu, concejala delegada de Vivienda-, el pregonero Miguel Murillo ha recitado un poema para todos los arrabaleros. Han estado presentes, como siempre, la peña La Pasarela, la asociación motorista PICA, los gaiteros del Rabal, entre muchos otros.