Ranera quiere elevar hasta los 16 años la gratuidad del bus y tranvía y de 16 a 24 ofrece una "tarifa plana" de 50 euros anuales

La candidata socialista al Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, lo tiene claro. El cambio climático es un "reto global", ya que "no hay un planeta b". Y, por lo tanto, en su primer acto de campaña electoral ha apostado por fomentar el transporte urbano, elevando su gratuidad de los 8 años actuales hasta los 16. Y, para los jóvenes de 16 a 24 años, ha propuesto una tarifa plana de 50 euros anuales. "Actualmente, con el carnet joven pagan 143", ha aseverado rodeada de su equipo frente a las puertas del campus San Francisco.

Estas medida, ha reconocido, costarán dinero. "Todos los servicios públicos se pagan con el presupuesto municipal", ha apuntado, al tiempo que ha recalcado que actualmente ya se destinan 58 millones de euros al bus urbano y 14, al tranvía.

No obstante, no ha precisado a cuánto podría ascender la iniciativa, puesto que, según ha apuntado, al no ser Gobierno, no tienen todos los datos. Pero, independientemente de ello, ha recalcado que "merece la pena" por el efecto que tendría en la lucha contra el cambio climático. "Son dos grandes medidas en movilidad y jóvenes. El Ayuntamiento es la administración más cercana y debe crear ese escudo a los jóvenes", ha apuntado.

Y ha aprovechado para arremeter contra su principal contrincante, la actual concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, quien con su "incapacidad" en la gestión de la huelga de más de 600 días en el autobús urbano, "ha cambiado los hábitos" de los zaragozanos, provocando que se reduzcan los usuarios.

Asimismo, ha recordado la "deuda pendiente" que se tiene con los zaragozanos de los barrios de Las Fuentes, San José, Delicias, Oliver o Valdefierro y su apuesta por la construcción de la línea 2 del tranvía. "Complementaremos esa cruceta de la movilidad, tal y como marca el plan de movilidad, aprobado en 2018", ha subrayado, al tiempo que ha afeado a Chueca que, siendo concejala de Servicios Públicos, "no le haya echado un ojo" a la biblia de la movilidad y asegure que esta obre no es viable ni técnica ni económicamente.

Según Ranera, la segunda línea del tranvía permitirá elevar de 30 a 34 millones los pasajeros de la primera y además contará con unos 20 millones de usos propios.