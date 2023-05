Premian a enfermeras del Hospital Infantil por reducir la ansiedad de niños ante el quirófano

Josune Betrán, María Alonso y Sara Carcavilla, tres enfermeras zaragozanas que iniciaron en 2019 un proyecto pionero en Aragón para reducir la ansiedad en niños que van a ser operados, recogerán este viernes el fruto más "inesperado" de su labor investigadora.

"Nosotras estábamos muy orgullosas de nuestro trabajo, porque costó mucho tiempo. Empezamos antes de la pandemia y hubo que parar por culpa de ésta. Al final se terminó, y una vez que vimos que los resultados avalaban nuestra hipótesis de que la ansiedad disminuía tanto en padres como en niños que realizaban el taller, nos pusimos muy contentas y decidimos presentarlo a estos premios", cuenta María Alonso, una de las ganadoras de este galardón, dotado con 2.000 euros.

El Colegio de Enfermería de Zaragoza les ha otorgado el primer premio Ángel Andía, que celebra este viernes su décimoquinta edición.

"Las enfermeras antes no investigaban, es una competencia relativamente nueva y es complicado, pero la gente cada vez se está animando más"

En la imagen, las enfermeras galardonadas: Josune Betrán, María Alonso y Sara Carcavilla. Toni Galán

Ellas confiesan que ha sido toda una "sorpresa", pues no sabían cuanta gente se presentaba ni la calidad de otros trabajos. "Sabíamos que el nuestro era muy chulo, pero nunca sabes si puede haber otro igual o mejor. Nos ha hecho muchísima ilusión", afirman estas enfermeras.

En un ensayo clínico aleatorizado y controlado de 62 pacientes con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años, estas sanitarias estudiaron durante tres años la ansiedad prequirúrgica percibida por el niño y la de sus progenitores, llegando a la conclusión de que las técnicas de preparación prequirúrgica no farmacológicas disminuyen la ansiedad y preocupación de los niños y sus padres o tutores legales, y favorecen su colaboración ante una operación.

"Nosotras nos centramos en la especialidad de otorrino, y el resultado que observamos fue una mejoría tanto para los niños como para los familiares. La ansiedad disminuye en los menores que realizan el taller lúdico, pero también en los progenitores que acudieron a la charla. En su momento, todo el mundo nos decía que era una idea buenísima y que estaban encantados, pero hasta que no analizamos los resultados no vimos que había una diferencia significativa estadísticamente", señala Alonso.

Con este estudio, premiado ahora por el Colegio de Enfermería de Zaragoza, pretenden implicar también a los centros en el desarrollo de las competencias enfermeras fomentando intervenciones propias, pues han demostrado que el trabajo autónomo de estas sanitarias "repercute en los resultados en salud de los niños".

La posibilidad de implantarlo en el Hospital Infantil

Que este proyecto pionero llegue a implantarse en el Hospital Infantil de Zaragoza, donde se hizo el estudio, es algo que ya no depende de ellas sino de la gestión hospitalaria, pero sin duda les gustaría que se tuviese en cuenta para ayudar a otros niños y a sus familias a reducir el miedo a ser operados y la ansiedad que este proceso genera con técnicas no farmacológicas.

"Queremos aportar nuestro granito de arena a la humanización de estos espacios"

"Este trabajo lo hicimos con una parte de los niños -de 5 a 10 años- de una especialidad, que es en realidad una muestra pequeña. Y eso sí que se ha podido llevar a cabo voluntariamente los sábados haciendo el taller. De esta forma, puedes estar un tiempo e ir alguna vez, pero de manera rutinaria no puede ser algo voluntario. Harían falta recursos, y es un tema que a nosotras se nos escapa. Lo que pasa que sí que es una idea que ayudaría y que ha tenido muy buena acogida", puntualizan.

Así, en otros hospitales de España, como el de Manacor, que inspiró su proyecto, lo realizan de manera sistemática a todos los niños que van a ser operados de cirugía mayor ambulatoria, cuando la operación es sencilla. "Hay que tener en cuenta que la carga de trabajo allí no tiene nada que ver con la nuestra del Hospital Infantil, y que solo abarcaba las cirugías menores en las que operan al paciente y ese mismo día se va a casa. Pero también podrían plantearlo, se me ocurre, para un grupo determinado de niños", opina Alonso, que trabaja ahora en el Hospital Provincial de Zaragoza.

Respecto a los premios, que han recaído también en otra enfermera zaragozana, Eva Benito Ruiz, por su proyecto 'Evaluación del conocimiento teórico práctico del uso de dispositivos de inhalación en población pediátrica', creen que pueden ayudar a fomentar una labor para la que muchas compañeras de profesión apenas tienen tiempo.

"Las enfermeras antes no investigaban, es una competencia relativamente nueva y es complicado. En horario de trabajo es francamente muy difícil, pero la gente cada vez se está animando más y el hecho de que en el Hospital haya una figura que sea la supervisora de investigación, para nosotras es muy importante. Si no hubiera sido por ella, nosotras en la carrera partimos de cero. Nos dan unas nociones básicas, pero eso no sirve para llevar adelante un proyecto. Siempre ella era el punto de referencia", concluye Alonso, que agradece también este premio a quienes les han ayudado a compaginar su labor asistencial con la investigadora.

Segundo premio Ángel Andía

"El reconocimiento es una alegría para mí. Es fruto del desarrollo de mi tesis doctoral, un trabajo muy solitario que se añade a tu labor asistencial"

Eva Benito Ruiz, enfermera pediátrica del Hospital Infantil de Zaragoza. E. B. R.

La también enfermera zaragozana Eva Benito Ruiz, del Hospital Infantil de Zaragoza, ha sido galardonada por el Colegio de Enfermería con un segundo premio, dotado con 1.500 euros, por un trabajo que le ha llevado cinco años de investigación, y con el que obtuvo el título 'cum laude'.

"Lo hice en el Hospital Miguel Servet, en la consulta de Neumología pediátrica. Solicité la colaborcion de este servicio para poder hacer la tesis porque busqué un tema que fuera propio de enfermería, y en este caso fue una intervención educativa sobre los dispositivos de inhalación", explica esta enfermera, que lleva 16 años trabajando en la Sanidad aragonesa. En la propia consulta -añade- se pautaba a los niños cómo hacer la primera toma en su domicilio. "Evaluábamos esa técnica y posteriormente se le corregía en sucesivas visitas y se les entregaban unas recomendaciones por escrito. Las conclusiones del estudio fueron que los niños más pequeños -en su mayoría niñas- obtuvieron mejores resultados, y también se tuvieron menos recaídas de la enfermedad, mejor control y menos errores en la técnica de inhalación", afirma esta enfermera, que agradece también este galardón al doctor Carlos Martín de Vicente.

"Ha sido mi gran ayuda en esta investigación. Gracias a él los niños que acuden a la consulta están muy bien controlados y los resultados de mi tesis son muy satisfactorios. En la mayoría de estudios que se han hecho de esta técnica, a lo mejor era correcta en un 40 o 60% de los casos, mientras que los valores iniciales nuestros ya eran bastante altos gracias a la labor que venía realizando anteriormente este doctor", presume esta enfermera.

En el hospital -reconocen- hay poco tiempo en general para la investigación, lo que exige mucho "esfuerzo extra" por parte de los profesionales sanitarios implicados en esta labor. "Yo he estado cinco años haciendo mi tesis doctoral, cinco años de estudio, de revisión de artículos, de recogida de muestras, de elaboración de estadística... Y es un trabajo muy solitario que se añade a tu trabajo diario. Yo no he tenido ninguna financiación y, por supuesto, no he tenido ningún conflicto de interés en realizar este estudio, pero es por el propio énfasis que pones de superarte a ti mismo por lo que salen adelante estos proyectos", concluye Benito.