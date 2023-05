Atención, no piques: vuelve la estafa del falso Círculo de Lectores

El Círculo de Lectores, que fue fundado por editorial Planeta en 1962, cerró sus puertas en 2019. El servicio no existe más, pero hay gente que todavía no se ha enterado y, de vez en cuando, se alerta de algunas estafas en su nombre. La estructura de venta de libros a domicilio, formada por agentes que visitaban los hogares con un catálogo, desapareció hace tres años, recuerdan desde la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), que no es la primera vez que alerta de estas précticas.

Y lo hace porque ha recibido aviso de una posible estafa dirigida a antiguos clientes del Círculo de Lectores en Zaragoza o a personas que ni siquiera estuvieron abonadas a este servicio. Los presuntos estafadores cuentan con los datos de las personas a las que visitan, y en la reunión tratan de venderles diversos artículos que portan bajo la excusa de que perderán antiguos puntos acumulados, alerta la UCA.

Al parecer, la presunta estafa comienza con una llamada telefónica en la que se avisa de van a recibir un paquete en sus domicilios. No especifican su identidad, de modo que parece tratarse de transportistas que quieren asegurarse de la presencia del destinatario antes de llevar un paquete a su domicilio. Al llegar a la puerta de las víctimas, los posibles estafadores aseguran ser del Círculo de Lectores, les realizan ofertas y les comentan que, aunque se hayan dado de baja en el pasado, son clientes inactivos que tienen puntos acumulados que perderán si no realizan la compra de los artículos que llevan en el momento de la visita.

Paralelamente, solicitan a las personas afectadas la firma en un documento en forma de albarán en el que ya están previamente sus datos personales como el nombre y apellidos, el número de cuenta y su dirección.

Según denuncia la UCA, algunas personas afectadas afirman no recordar si habían sido socios de Círculo de Lectores en el pasado, pero los estafadores cuentan igualmente con sus datos personales.

Antes este problema, la Unión de Consumidores recomienda seguir una serie de consejos para evitar caer en estas prácticas. Estos son algunos de ellos:

• Desconfía de los supuestos vendedores que se presenten en tu domicilio o realicen una llamada telefónica con la excusa de vender un producto o servicio, o que si no realizan una compra pierden unas bonificaciones o puntos acumulados de determinada empresa.

• Si recibes alguna comunicación electrónica, evita hacer clic en enlaces y no descargues archivos adjuntos en correos electrónicos, mensajes de texto o mensajes de redes sociales no solicitados.

• Como consumidor tienes derecho a oponerte a recibir comunicaciones

comerciales.

• Si quieres dejar de recibir llamadas comerciales o publicidad a través de otras vías, puedes apuntarte en la Lista Robinson.

• A través de la web www.listarobinson.es puedes registrarte y seleccionar los canales de comunicación a través de los que no quieres recibir comunicaciones a tu nombre (llamadas telefónicas, correo electrónico, SMS/MMS y correo postal). Este es un servicio gratuito de exclusión publicitaria que permite evitar las llamadas de empresas a las que no has dado tu consentimiento para que te envíen publicidad.

• La inscripción en la Lista Robinson puede tardar en ser plenamente efectiva hasta dos meses, ya que es posible que tus datos ya estén siendo utilizados por alguna campaña comercial en ejecución.

• Si quieres dejar de recibir comunicaciones comerciales de una empresa con la que has tenido un contrato, debes contactar con ella para revocar el consentimiento que ofreció en su día o para ejercer el derecho de oposición.

• Si, aun estando en la Lista Robinson, o habiendo solicitado revocar el

consentimiento dado a una empresa para recibir sus comunicaciones

comerciales o habiendo ejercitado el derecho de oposición, continúan

llamándote o enviándote mensajes, denúncialo ante la Agencia Española de Protección de Datos.

• En caso de haber sido víctima de un fraude o estafa a través de los presuntos comerciales que actúan en nombre del Círculo de Lectores, se recomienda interponer lo antes posible la pertinente denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil.

• Aunque no hayas caído en el engaño de estos supuestos comerciales del Círculo de Lectores, dado que disponen de tus datos personales, se recomienda interponer la pertinente denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil.

• Si disponían de sus datos bancarios, revisa periódicamente tu cuenta bancaria, por si has recibido algún cargo no deseado tras la visita de los supuestos comerciales, con el fin de proceder a la devolución de este.