Reclaman más de 500.000 € por estafa al joven de Zaragoza que creó la empresa Caricadura

No era ni la primera ni la segunda vez que la Audiencia Provincial citaba al zaragozano Jean Paul Bastiaans para ser juzgado por una presunta estafa que podría costarle hasta cinco años de prisión. Pero a la tercera tampoco fue la vencida, ya que el acusado volvió a esgrimir ayer una excusa para no sentarse en el banquillo. Según explicó su abogado al tribunal, el joven sufrió el lunes una crisis de ansiedad que le obligó a ingresar en un hospital privado de la capital aragonesa. Y a los magistrados de la Sección Primera no les quedó otra opción que aplazar la vista hasta el próximo 26 de septiembre. El investigado ya estaba citado para otro juicio por estafa el 2 de octubre, por lo que en apenas una semana tendrá que hacer frente a reclamaciones que suman más de medio millón de euros.

Bastiaans se licenció en Periodismo por la Universidad de San Jorge en 2010. Añadió a su currículo un máster en Márquetin por el mismo centro. Quienes lo conocen aseguran que es un perfecto comunicador y que tiene el don de la palabra, pero su historial policial ha terminado convirtiéndolo en el propio objeto de la noticia.

En abril de 2017, la Audiencia de Zaragoza condenó a Jean Paul Bastiaans a un año y tres meses de cárcel por estafar 83.000 euros a una pareja. El timador consiguió convencerles de las virtudes de un supuesto negocio de exportación en China, operación que nunca llegó a materializarse. El joven, hijo de un diplomático afincado en Zaragoza, cameló a los perjudicados aparentando solvencia y hablándoles de sus numerosos contactos en el mundo financiero. Pero todo fue un engaño y Jean Paul acabó en una celda del centro penitenciario de Zuera.

"Sabe engatusar a la gente"

«Hay que reconocer que sabe engatusar a la gente. Viste bien, habla mejor... A mí me convenció para invertir todos mis ahorros en un negocio que no era más que una gran mentira», confesaba ayer en los pasillos de la Audiencia de Zaragoza un joven de Tarragona que reclama al acusado otros 80.000 euros. Como en el caso de la pareja, el investigado se presentó ante el querellante como un emprendedor ducho en el negocio de la exportación. «Me comentó que vendía productos de publicidad al Corte Inglés, Banco Santander, Lidl y otras empresas líderes en el mercado. Supuestamente, tenía un capital inmovilizado y necesitaba dinero para traer el material que se fabricaba en China. Y la verdad es que me lo creí», reconocía el perjudicado, al que le cuesta creer que algún día pueda recuperar su dinero.

Por este supuesto engaño, el Ministerio Fiscal solicita una pena de tres años y medio de prisión, pero la acusación particular, a cargo del letrado José María Viladés, eleva la petición a cinco años. Pero el abogado todavía propone una condena mayor, ocho años de cárcel, por la presunta estafa que se juzgará en octubre y que supera los 400.000 euros. En esta causa también se investiga a Rocío Gasca, expareja del joven y presunta colaboradora en sus artimañas.

Lo que resulta evidente es que a Jean Paul se le empiezan a acumular los procedimientos, ya que parece que también ha sido denunciando en Barcelona. En este caso, los afectados serían una docena de personas a las que conoció en una afamada academia de tenis de Barcelona.

El presidente de la Audiencia Provincial pidió ayer al letrado de la defensa que se encargue de que su cliente esté preparado psicológicamente para afrontar los juicios del próximo otoño. Y resulta curioso que el problema del joven sea de ansiedad, cuando su primera incursión legal en el mundo de los negocios fue con la venta de unos muñecos desestresantes. Por entonces, ya era administrador de una sociedad llamada Caricadura S. L.