Dan una paliza a un policía y le roban el móvil y la cartera en Zaragoza

Un agente de la Policía Nacional de Zaragoza fue atacado en la madrugada de este domingo por un grupo de jóvenes en la calle de Alfonso I. El funcionario acabó en el hospital con lesiones en la cabeza y en las cervicales, ya que recibió patadas y puñetazos cuando estaba en el suelo hasta el punto de que quedar inconsciente.

Fuentes policiales confirmaron que la agresión se produjo sobre las 4.30 en la céntrica calle de la capital aragonesa. A esa hora, un grupo de ocho individuos se encontraba increpando e intimidando a la gente que pasaba por el lugar, la mayoría jóvenes que se retiraban tras el cierre de los bares del Casco Histórico. Entre ellos, un policía nacional fuera de servicio, el cual llamó la atención al grupo y le pidió que dejara de meterse con los viandantes.

Al no cesar en su actitud, el agente decidió identificarse como Policía mostrándoles la placa, pero los jóvenes no solo no se amilanaron y sino que reaccionaron atacando entre todos al funcionario con patadas y puñetazos. Tras dejarlo inconsciente en el suelo, le quitaron la cartera y el teléfono móvil.

Varios viandantes llamaron al 091 para pedir ayuda y al lugar acudieron varias dotaciones, que pudieron detener a tres de los agresores por presuntos delitos de lesiones, robo con violencia y atentado a agente de la autoridad.

Mientras, el agente fue trasladado a la Clínica del Pilar por sus propios compañeros, donde quedó ingresado, tal y como confirmaron fuentes policiales.