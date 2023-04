Ranera plantea una línea 2 del tranvía que llegaría por fases hasta Plaza y el aeropuerto

'Con Lola es posible'. Es el eslogan que la candidata socialista a hacerse con la Alcaldía de Zaragoza usará en la campaña de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Y durante la presentación de este jueves Lola Ranera ha enumerado todas aquellas cosas que promete que se harán realidad si acaba al frente del Ayuntamiento, empezando por la línea 2 del tranvía. La portavoz del PSOE ha adelantado nuevos detalles del que ya es su proyecto estrella, sobre todo en lo referente a su trazado. Asegura que, tal y como marca Europa, la idea es que la construcción se pueda hacer por fases para acabar en un futuro llegando hasta el área metropolitana.

Aunque las paradas serán muchas más. La concejala ha asegurado que la intención con la ampliación de este medio de transporte es que la capital aragonesa "vuelva a colocarse en el mapa". Por eso, el tranvía llegaría hasta la estación Delicias y el aeropuerto de Zaragoza. Igualmente, la intención de los socialistas es que llegue a dejar pasajeros también en el polígono industrial de Plaza y en la Feria de Muestras, hasta donde, según ha concretado Ranera, se desplazan cada día 16.000 trabajadores en sus vehículos privados, con el perjuicio que supone para el medioambiente.

"Tenemos que tener la ambición de ser una ciudad diez. Eso es lo que vamos a hacer y lo haremos con Europa", ha reivindicado la alcaldable. Sobre esto, ha concretado que durante su visita a Bruselas le transmitieron la necesidad de pensar más allá de lo local con este medio de transporte, por lo que se estudiaría hacerlo llegar también a municipios cercanos. No obstante, para empezar ha recordado que la ciudad tiene "una deuda" con los 250.000 vecinos del eje este-oeste.

Ranera ha aprovechado para volver a reclamar un debate cara a cara con la candidata del PP, Natalia Chueca, quien asegura que la línea 2 del tranvía no es viable ni técnica ni económicamente. "Hay un plan de movilidad donde se habla de la línea 1, 2 y 3 y los buses los ha pagado la Unión Europea, no puede decir que no está financiando", ha replicado. Con todo, la socialista ha asegurado que antes de tomar ninguna decisión se reunirá con todos los sectores implicados: autobuses, taxis o colectivos vecinales, entre otros.