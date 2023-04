Feijóo (PP) apuesta en Zaragoza por "recuperar la institucionalidad de la política"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, ha apostado este jueves, en Zaragoza, por "recuperar la institucionalidad de la política", lo que a su juicio se ha perdido con el Gobierno de España de Pedro Sánchez.

Feijoó ha visitado Zaragoza, acompañado del presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, y la candidata de este partido a la alcaldía, Natalia Chueca, y ha realizado un paseo por el Mercado Central, antes de protagonizar un evento público en la ciudad de Huesca, a las 19.00 horas, Núñez Feijoó ha reivindicado "que los políticos vuelvan a ser útiles" y se recupere "el consenso".

Ha considerado que "hay políticos que suben sus promesas con tanta intensidad como los precios y las hipotecas porque durante cinco años no han tenido tiempo de acreditar lo que han hecho y prometen hacer muchas cosas cuando ya no estén en el Gobierno, pero los ciudadanos se dan cuenta de los políticos que cumplen y los que en cinco años no han cumplido".

Además, el presidente del PP ha manifestado que "decir que la situación económica de España está bien, que nuestro PIB o nuestra deuda o déficit están bien es, otra vez, un alejamiento de la realidad", apuntando que solo España y Chequia siguen sin recuperar el PIB anterior a la pandemia y que España es uno de los países de la OCDE donde más ha subido la presión fiscal.

Ha lamentado el "mal dato" de la EPA, subrayando que el 30 por ciento de los jóvenes están en el paro, añadiendo que los españoles "cada vez pierden más poder adquisitivo y el Gobierno cada vez recauda más" por "la voracidad fiscal" del Ejecutivo, con 42.000 millones de euros más recaudados en 2023 respecto del año anterior, lo que "es incompatible con el respeto a las clases medias y las más vulnerables, al 90 por ciento de los trabajadores en España".

"No es de recibo con el incremento de los precios que no se ajuste el IRPF a aquellos que cobran menos de 40.000 euros" al año, proponiendo bajar el IVA del pescado, la carne y las conservas, criticando "que el dinero se esté yendo a las arcas del Gobierno y el Gobierno no tenga sensibilidad" porque "está machacando a la clase media y a las clases más vulnerables".

Feijoó ha insistido en que las rentas medias y bajas "están siendo machacadas por la presión fiscal del Gobierno". Ha propuesto "una tarifa cero" para los nuevos autónomos, ayudas para la digitalización de las empresas de autónomos y el apoyo al relevo generacional en agricultura, ganadería y el sector del comercio.

Ha dicho que Aragón es la tercera comunidad autónoma con mayor presión fiscal de España y los aragoneses "pagan más impuestos que los andaluces, murcianos, madrileños" y "ya es hora de vivir un poco peor en el Gobierno y facilitar un poco mejor llegar a fin de mes".

Feijoó ha destacado que, con Azcón, Zaragoza "ha sido un referente" en gasto social y en política de vivienda, de forma que es el modelo para el resto de la Comunidad Autónoma, encomendando a Natalia Chueca que mantenga los objetivos del equipo de Azcón, quien "ha dado un paso al frente para ponerse a disposición de los aragoneses", lo que le llena de "orgullo". En Zaragoza "huele a cambio".

Doñana

En respuesta a los medios de comunicación, Alberto Núñez Feijoóha aludido a las quejas del PP europeo, cuyo presidente han acusado a Bruselas de hacer campaña en favor de Pedro Sánchez por el asunto de Doñana.

Ha considerado que cuando habla entiende que "el posicionamiento político del PP europeo ha de ser el que es" y no tiene "nada más que añadir", puntualizando que "hay una utilización del Gobierno para hacer campaña", indicando que la Junta Electoral Central ha "condenado" dos veces a la portavoz del Ejecutivo central por "hacer mítines" y realizar "una campaña de acoso y derribo" al PP.

También ha respondido a una pregunta sobre la exclusiva de El Confidencial en relación al Rey emérito, Juan Carlos I, y ha expresado al respecto: "Ni es el lugar ni soy yo la persona adecuada para hacer una valoración de esa noticia".