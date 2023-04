Chueca: "Vamos a crear una nueva línea circular que permita conectar ocho barrios de la ciudad"

La candidata del PP a la alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, ha lanzando una de sus primeras propuestas en materia de movilidad: una línea circular que se sumaría a las dos que existen en la actualidad. “Vamos a plantear una nueva línea circular para conectar hasta ocho barrios y distritos, va a mejorar sustancialmente la movilidad de la ciudad sin realizar grandes inversiones y sin esperar cinco años más ver el resultado y sin hipotecar la ciudad”, ha dicho. En este sentido, ha rechazado la línea 2 del tranvía que plantea el PSOE por ser “una cicatriz” que dividiría la ciudad.

Esta ha sido la principal propuesta que ha lanzado Chueca en un encuentro informativo organizado por HERALDO en el edificio de la Caja Rural de Aragón. En el encuentro, moderado por el director del diario, Mikel Iturbe, la candidata popular se ha fijado como objetivo alcanzar los 16 votos que dan la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Zaragoza para garantizarse un gobierno “en solitario”, sin depender de Vox. “El PP es la única alternativa”, ha dicho.

Chueca ha abierto el diálogo describiendo una ciudad futura capaz de seguir creciendo en habitantes para ser la cuarta de España y con el potencial de atraer empresas y proyectos de innovación. En este sentido, ha hecho una férrea defensa de la colaboración publico-privada, como vía para sortear las dificultades presupuestarias que afectan a los ayuntamientos.

Además, ha apostado por una Zaragoza con capacidad de organizar “grandes eventos” deportivos y culturales, como la opción de ser sede del Mundial 2030 si finalmente lo organiza España. Ha destacado además, el hecho de que la capital aragonesa es una de las ciudades europeas elegidas para ser climáticamente neutra en 2030 y convertirse en modelo para el esto de grandes urbes.

La candidata popular ha tenido una estrategia de continuidad con la gestión del actual alcalde, Jorge Azcón, que ahora aspira a la presidencia de la Comunidad. Por eso, ha señalado que entre sus principales objetivos está el de culminar los proyectos que se han ido poniendo en marcha a lo largo de la presente corporación.

Ha citado especialmente la renovación del Huerva, “que transformará la ciudad desde el Huerva hasta Las Fuentes”, el plan del Portillo, con un gran parque para el barrio de Las Delicias y el nuevo equipamiento cultural promovido por la empresa del Wizink Center de Madrid, o la Ciudad del Deporte.

“Es fundamental la continuidad”

“Es fundamental la continuidad”, ha explicado Chueca, que ha subrayado la importancia que a su juicio tiene no interrumpir los procesos de transformación de las ciudades. En su opinión, Zaragoza quedó parada después de la Expo e inició un proceso de "decadencia", mientras que municipios como Málaga han podido seguir una línea de desarrollo que les permite en la actualidad “tener un lugar relevante” en el mercado de las ciudades.

Pero Chueca ha avisado que esa línea de continuidad con la gestión de Azcón no implica que sea una candidata “tutelada”. En este sentido, ha recordado las palabras de Lambán, que la calificó como “un proyecto floral”. “No soy ni un florero ni estoy tutelada. Tengo más de 20 años de experiencia en la empresa y he trabajado en todo el mundo. Ahora tengo un proyecto que me ilusiona que es poner a Zaragoza en el mapa”, ha dicho.

En este sentido, ha considerado que en los años previos a la llegada del PP a la alcaldía en Zaragoza “no se podaban los árboles ni se asfaltaban las calles”. Por eso, ha subrayado los recortes en los presupuesto de limpieza y movilidad que se produjeron en la etapa del PSOE.

“Zaragoza ha estado abandonada desde 2008, no se le supo dar continuidad después”, ha afirmado. Por eso, ha defendido las mejoras en materia de servicios públicos y gasto social de los últimos años. “Y vamos impulsado proyectos que estaban bloqueados durante décadas”, ha explicado.

Preguntada por el tranvía, ha explicado que el proyecto “no es realizable” y ha recordado que Europa “no quiere este tipo de infraestructuras”, dado que apuesta por otro tipo de propuestas, como los autobuses eléctricos. “Se recomiendan proyectos flexibles”, ha dicho. Ha recordado que “la ciudad quedaría dividida y los barrios desconectados”, con la avenida de San José y Compromiso de Caspe completamente cerrados al tráfico privado para dejar paso al tranvía.

“La línea 1 era la que más demanda podía tener y no es rentable. La línea 2 tiene una décima parte de la demanda de la línea 1”, ha explicado. Pese a sus palabras, no ha impugnado por completo el eje tranvía que enlaza Parque Goya y Valdespartera, que ha definido como un modo de transporte “fantástico”.

El tranvía como Ferrari

“Tenemos un Ferrari y a mí me gustan los ferraris. Pero otra cosa es que nos lo podamos permitir”, ha dicho Chueca, que ha recordado que el tranvía ha supuesto que Zaragoza sea “la ciudad con más deuda de España”. “Hay que pensar en el coste de oportunidad. Hay alternativas, flexibles, eficientes y con menos coste”.

Chueca ha defendido mantener por el momento las subvenciones existentes en el transporte urbano, con el objetivo de seguir aumentando el número de usuarios que se perdieron durante la pandemia. “Antes destinábamos 50 millones de euros al transporte público y ahora son 74”, ha advertido para poner de relevancia el impacto que ha tenido la pérdida de viajeros.

También se ha quejado de la falta de ayudas por parte del Gobierno central. En cualquier caso, ha dicho que no es “partidaria de de quitar la subvención”, que permite una rebaja del coste del servicio del 50% (30% lo pone el Estado y el 20% el Ayuntamiento). “Lo estamos subvencionando pese al agujero que tenemos”, ha afirmado. Ha dicho además que ahora llega el momento de reordenar las líneas, una vez superada la pandemia, con la línea circular como referencia.

Se ha referido a las huelgas que han lastrado su gestión, especialmente la del transporte urbano, que se prolongó durante más de 600 días. No ha confiado en que se puedan evitar los paros en la siguiente negociación del convenio, dado que “el comité negocia a través de la huelga” y ha culpado al PSOE de los problemas laborales que ha tenido la empresa del bus, por el recorte de empleo y el descuelgue del convenio que se produjo en 2013, que “congeló” las condiciones laborales de los trabajadores.

Operación Romareda

La candidata del PP ha explicado que una de las primeras decisiones que tomará será la adjudicación del campo de fútbol. Ha defendido la decisión de dejar la contratación de las obras y la explotación para después de las elecciones por una cuestión de respeto democrático a la siguiente corporación, que en definitiva tomará la decisión.

Chueca ha subrayado el hecho de que si se hubiera hecho caso al PSOE y se hubiera detenido no se hubiera llegado a tiempo al 12 de mayo, plazo fijado por la Real Federación Española de Fútbol para presentar el anteproyecto de estadio con el que competir por el Mundial 2030.

"No es transfuguismo"

En el plano político, ha valorado como “facilísimo” el proceso de configuración de las listas. Ha defendido la incorporación de los exconcejales de Cs Sara Fernández y Víctor Serrano, especialmente de la primera, la número dos de la candidatura, de la que ha subrayado su “capacidad” y “lealtad”. En cualquier caso, ha negado que sean tránsfugas, dado que el hecho de abandonar Cs no ha supuesto un cambio de gobierno o del sentido de las votaciones.

De hecho, ha atacado al PSOE por criticar esta cuestión y ha recordado que ha fichado también a cargos naranjas. “No es transfuguismo. Transfuguismo es lo que hizo el PSOE en Huesca, cuando compró a un concejal de Cs para que se abstuviera y fuera alcalde Luis Felipe en lugar de Ana Alós. Y nadie se rasgó las vestiduras”, ha dicho. Ha achacado exclusivamente a “las actitudes caciquiles” de Cs la fuga de cargos que ha sufrido en las últimas semanas.