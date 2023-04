Emma Buj: "Si Jorge Azcón me llama para entrar en el Gobierno de Aragón, le diré que no"

La alcaldesa de Teruel y candidata a la reelección por el PP el próximo 28 de mayo, Emma Buj, se fija como prioridades para el próximo mandato si revalida en el cargo mejorar la movilidad urbana en general y construir un auditorio en el solar de Cofiero, como proyecto estrella. Buj ha afirmado este miércoles en las Conversaciones Electorales de HERALDO DE ARAGON que su “pasión” es la política municipal y que, en caso de que Jorge Azcón sea el futuro presidente del Gobierno de Aragón y le ofrezca formar parte de él, le dirá “que no” para seguir al frente del Ayuntamiento.

En la entrevista mantenida con el director de HERALDO, Mikel Iturbe, en la Cámara de Comercio de Teruel, la candidata popular se fija como principal línea de trabajo hacer una “ciudad más amable” para los peatones. Su principal línea de trabajo será mejorar las comunicaciones urbanas porque, aunque los desplazamientos a pie se hacen habitualmente en menos de 20 minutos, orográficamente la ciudad es “complicada”. Plantea medidas como construir el nuevo ascensor que conectará el barrio del Carmen con el Centro Histórico y proyectar otro elevador para conectar San Julián con el Ensanche, habilitar carriles para vehículos de movilidad personal, peatonalizar “más y mejor” el centro urbano y una “apuesta decidida” por las infraestructuras verdes.

Señala que cualquier punto de la ciudad está a distancias que oscilan entre 10 y 15 minutos de la naturaleza del entorno, lo que considera un auténtico “lujo”, pero aboga por acciones que permitan a los espacios naturales “penetrar” en la ciudad con medidas como el acondicionamiento de las laderas que rodean el Ensanche y San Julián “como se ha hecho con el Polígono Sur” y con la zona verde proyectada en torno al nuevo conservatorio de música

"El bus llegará al nuevo hospital cada 20 minutos"

Dentro de la mejora de la accesibilidad, la candidata ha dedicado un apartado especial a la comunicación de la ciudad con el futuro hospital del Planizar, que el Gobierno aragonés terminará a principios del próximo mandato. Ha adelantado que su objetivo será que el transporte urbano de viajeros llegue al nuevo centro sanitario “cada 20 minutos”.

Ha añadido que la conexión del hospital comportará el rediseño “del resto” de la red de buses urbanos, una reordenación que se basará en las soluciones que han tomado otras ciudades que han estrenado grandes centro sanitarios alejados del casco urbano.

Respecto a proyectos concretos para los próximos años, destaca la construcción de un auditorio con una caja escénica que permita la celebración de grandes conciertos. Ha afirmado que, tras la inauguración el centro social y el conservatorio en el viejo Asilo de San Julián y de iniciar las obras para reutilizar el antiguo Centro de Orientación y Acogida de Menores como centro social de San León, ha llegado la hora de levantar un auditorio ambicioso que sea “un edificio emblemático de la ciudad”.

Emma Buj celebra que la ciudad haya superado por primera vez los 36.000 habitantes pero no se fija un objetivo poblacional para el próximo mandato. Su prioridad es crear empleo y poner en marcha políticas de vivienda que permitan el alojamiento de las familias que lleguen atraías por los nuevos puestos de trabajo. Matiza, no obstante, que no quiere que el aumento de residentes de la capital “se haga a costa de los pueblos de la provincia”.

Emma Buj ha estado acompañada de un grupo de militantes y simpatizantes durante la entrevista. Antonio Garcia/Bykofoto

La alcaldesa y candidata ha criticado al Gobierno aragonés por no haber puesto en marcha ninguna promoción de vivienda en la ciudad en los últimos cuatro años a pesar de que desde el Ayuntamiento se le ofrecieron "todas las parcelas municipales disponibles". Aunque, a continuación, ha matizado que la relación con la consejería de Ordenación del Territorio ha sido, por lo demás, “excelente”, tanto en el aeropuerto de Teruel -donde el consejero José Luis Soro comparte con la alcaldesa asiento en el consorcio titular del complejo aeronáutico- como a la hora de financiar el nuevo ascensor del Carmen. También ha manifestado su buena sintonía con el consejero de Cultura, Felipe Faci, con quien ha habido mejor comunicación que con la anterior titular de la consejería, Mayte Pérez, “a pesar de que es de Teruel”.

En el desarrollo urbano, deberá jugar un papel relevante el campus universitario, que crecerá con los terrenos del antiguo colegio de Las Anajes -cedido por el Ayuntamiento- y que “sí o sí” deberá ampliar su oferta formativa al campo aeronáutico para responder a la demanda generada por el pujante aeropuerto de Teruel. La alcaldesa considera, no obstante, que el campus tiene actualmente “muy buena salud”.

Al repasar los últimos cuatro años al frente del Consistorio, Emma Buj recuerda en primer lugar los momentos “muy difíciles” pasados con la pandemia, ante la que el Ayuntamiento desarrolló líneas de ayudas por un monto de tres millones de euros, entre exenciones de tasas y subvenciones directas al tejido productivo. En este apartado, Buj se muestra “satisfecha por el deber cumplido”, con iniciativas más allá de las competencias municipales, como buscar epis, guantes o mascarillas para los centros asistenciales de la ciudad.

La principal espina que le queda clavada del mandato que termina es, según ha reconocido, no haber podido construir la piscina climatizada de Los Planos, que se paralizó por problemas con la empresa adjudicataria. Ha señalado que la empresa contratada pidió, al poco de empezar las obras, un aumento del precio del 73% que era inasumible. Ha recordado que el conflicto entre las dos partes derivó en procesos judiciales, que se han saldado con victorias para el Ayuntamiento, que ya cuenta con un proyecto actualizado para retomar las obras.

La caída del Torico, un caso "cerrado"

También ha repasado la caída y fractura del Torico en junio de 2022 al ser arrastrado al suelo durante el desmontaje de una trama de cuerdas tendida durante el Congreso Nacional del Toro de Cuerda. “Fue un momento muy complicado emocionalmente”, reconoce, aunque mantiene que se trató de un “accidente” ante el que desde el Ayuntamiento se respondió con una “solución rápida” levantando la columna y sustituyendo la estatua original por una copia de bronce. A su juicio, este es “un debate cerrado”.

Respecto a otro prolegómeno festivo complicado, el cese de la gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Raquel Esteban, en vísperas de la edición de 2023, la alcaldesa no precisa las causas concretas de esta decisión, pero recalca que se recurrió a un “despido con acuerdo de indemnización” y destaca que la multitudinaria fiesta medieval se celebró el pasado febrero con “un éxito total” tras los dos años condicionados por la pandemia.

La alcaldesa afirma que la candidatura para los comicios del 28 de mayo responde a una “decisión personal” y la caída a los últimos puestos de la lista de pesos pesados del listado de 2019, como la concejala delegada de Hacienda, Rocío Féliz de Vargas, o de José Luis Torán, responde a la voluntad de “dejar paso a otras personas, aunque se trata de nombres válidos que siguen dentro del proyecto del PP”. Ha añadido que no ha tenido ninguna dificultad para encajar en el quinto puesto de la candidatura al exparista Julio Esteban en función de los acuerdos entre el PP y Aragoneses, una escisión del PAR. Ha recordado que Esteban ha colaborado en la “gobernabilidad” del Ayuntamiento aunque sin formar parte del equipo de gobierno PP-Cs.

Respecto a la posibilidad de que Jorge Azcón la invite a formar parte del próximo Gobierno de Aragón si consigue la Presidencia, la alcaldesa y candidata a la reelección se ha mostrado contundente. “Espero que no me llame, porque tendré que decirle que no”, ha afirmado.

"Urge ordenar el desarrollo de las renovables"

Emma Buj se ha mojado en la polémica provincial en torno a la implantación de las energías renovables para reclamar la “ordenación” de su desarrollo, para que no vayan en detrimento de los “valores paisajísticos y turísticos”. A juicio de Buj, “urge” una planificación que reconduzca las plantes solares y eólicas hacía los espacios donde menos impactos negativos comporten. Considera que esta regulación acabará, también, con la “división” social que los proyectos de renovables están generado en los pueblos.