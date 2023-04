Luis Felipe, candidato del PSOE en Huesca: "No seré alcalde si tengo que gobernar con Podemos"

El actual alcalde de Huesca y candidato del PSOE al Ayuntamiento, Luis Felipe, ha reiterado su decisión no pactar un gobierno municipal con Podemos, en el caso de que fuera necesario, tras las elecciones de 28 de mayo. Ya lo había adelantado hace unos días y lo ha refirmado este martes en la entrevista realizada por el director de HERALDO DE ARAGÓN, Mikel Iturbe, dentro del ciclo Conversaciones Electorales del periódico, que comenzó el 28 de febrero con la candidata del PP a la alcaldía oscense, Lorena Orduna.

Luis Felipe ha sido contundente y ha manifestado que compartió un mandato (2015-2019) con grupos asamblearios y que no está dispuesto a repetir la experiencia. "Si para mantener la alcaldía tengo que pactar con Podemos o con Cambiar no seré alcalde, me retiraré del escenario político y dejaré paso a otro compañero o compañera". Según ha dicho, no está dispuesto a gobernar para una asamblea ni para minorías ni a que se atasquen acuerdos que son de "sentido común": "No pediré el voto ni los tendré en el gobierno municipal".

Este rechazo tiene parte de su origen en el tripartito que en 2015 formó el PSOE con Cambiar Huesca y Aragón Sí Puede. Aguantó hasta septiembre de 2018, cuando Luis Felipe decidió romper con los primeros por la pérdida de confianza, tras los sucesos de las Fiestas de San Lorenzo de ese año.

Otro fundamento de esta negativa está en la radicalidad de estas dos formaciones a la izquierda del PSOE, que chocan con un socialismo altoaragonés que mantiene un sello diferencial "con líderes que han dado un valor y un matiz de consenso y tranquilidad a sus gobiernos". El candidato no ha querido entrar a valorar los acuerdos que los presidentes de los gobiernos autonómico y central mantiene con estos partidos pero sí ha afirmado que "al PSOE le iría mejor si Pedro Sánchez no estuviera con Podemos".

Asistentes al acto, que ha tenido lugar en uno de los salones del Hotel Pedro I de Huesca. Verónica Lacasa

Luis Felipe ha señalado, por otra parte, que de los 61 años que cumple este miércoles 5 de abril lleva 40 en el partido. "Quienes llegan a las instituciones al margen de los partidos tiene que descubrir mucho en poco tiempo", ha dicho con una sutil referencia a la candidata del PP. "Es bueno llegar aprendido porque el riesgo no es solo tuyo sino también de los ciudadanos", ha resaltado.

El candidato del PSOE acude a las próximas elecciones con el aval que suponen 20 años en la corporación de Huesca (nueve de ellos como alcalde) y con el éxito en la gestión de la pandemia y la postpandemia "para lo que nadie teníamos un guion". "Hemos demostrado solvencia y tenemos un proyecto mayoritario muy centrado", ha dicho. En este sentido ha señalado que durante la crisis sanitaria existió la cogobernanza pero ha destacado que más del 80% de los acuerdos que llegan al pleno son por unanimidad.

Durante la entrevista, Luis Felipe ha citado a Maquiavelo y a Henry Kissinger para hablar de líderes políticos y ha reflexionado sobre las circunstancias que provocaron la eclosión de Podemos y Vox : "Nacieron tras una crisis financiera y otra de identidad territorial". Por ello, quienes votan por ideología eligen al PSOE o al PP, ha afirmado. Sí ha lamentado la "desaparición" de Cs, que ejercía de bisagra en procesos de ese bipartidismo necesario".

El alcalde y candidato ha respondido con dureza a las críticas de Jorge Azcón (PP), al frente del Ayuntamiento de Zaragoza y aspirante al Gobierno de Aragón, acerca de la "compra de votos y voluntades por parte del PSOE" para conseguir la alcaldía de Huesca en 2019.

Fernando Sarasa, número 3 de la candidatura municipal de PSOE, Marcelino Iglesias, expresidente del Gobierno de Aragón y Jesús Alfaro, presidente de la Comarca Hoya de Huesca. Verónica Lacasa

Luis Felipe ha afeado que estas acusaciones partan de alguien que quiere se presidente de Aragón porque "no es un buen negocio y es una falta de respeto" y ha refutado estas acusaciones, en relación al famoso voto en blanco. "Azcón debe preguntar en su propio partido por los pactos que cerraron sus dirigentes", ha dicho. "Fui alcalde porque el PP no acató el acuerdo tomado en Madrid para que Cadena (Cs) fuera el alcalde y a una hora de la votación se dijo que la alcaldía sería para Ana Alós, y no se abrió ningún expediente", ha resumido.

Como ha hecho en alguna ocasión, Luis Felipe ha agradecido la contribución de Ciudadanos a la gobernabilidad municipal, ya que el PSOE está en minoría, con 10 de los 25 concejales. "En cada ejercicio se ha llegado a acuerdos con la formación liberal para aprobar las ordenanzas fiscales y los presupuesto y a ellos se deben los Bonos Impulsa Huesca y mejoras importantes para el sector productivo del municipio", ha manifestado con contundencia.

En primer término, el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y la subdelegada del Gobierno y número 2 de la candidatura de Luis Felipe, Silvia Salazar. Verónica Lacasa

Ante un nutrido auditorio, con representantes de la Universidad de Zaragoza, CEOE-Cepyme, clubes deportivos, empresarios y entidades sociales, entre otros, Luis Felipe ha pedido el voto "por centralidad y solvencia". Como ejemplo de esta última ha señalado que desde que el PSOE está al frente del gobierno local, la deuda ha pasado de 22 a 11 millones y se han realizado inversiones por 23 millones de euros.

El carril bici

Salvando la pandemia, es cierto que este mandato municipal se ha desarrollado sin sobresaltos pero en su recta final ha estallado la polémica por la ampliación del carril bici y la supresión de aparcamientos en la calle, sobre todo en la avenida Pirineos. Sin ambages, Luis Felipe ha reconocido que ha sido "un error político". Según ha explicado, "la estrategia estaba descompensada" ya que se implantaron los nuevas vías ciclables cuando todavía no se había resuelto el tema de los aparcamientos alternativo.

El primero de estos párquines, en la calle Pilar Lorengar, está en proceso de licitación y los otros cuatro saldrán a concurso en unas semanas, lo que supondrán alrededor de 1.000 plazas de estacionamiento. En todo caso, Felipe ha reiterado lo que anunció en el último pleno: "Si la zona habilitada para los coches que ahora están en avenida Pirineos no resuelve el problema del aparcamiento se desistirá de la ampliación del carril bici en esta calle".