Lorena Orduna: "No se puede dirigir Huesca sin hablar con quienes viven en la ciudad"

La candidata del Partido Popular a la alcaldía de Huesca, Lorena Orduna, ha manifestado que los primero que hará si gana las elecciones del 28 de mayo y se pone al frente del ayuntamiento será reunirse con los vecinos para modificar, allí donde sea necesario, el trazado de carril bici en el casco urbano, polémico proyecto del final de mandato de Luis Felipe (PSOE).

Orduna llegó hace poco más de dos meses al PP tras aceptar la propuesta para encabezar la lista municipal. Proviene del mundo de la empresa, según ha hecho constar durante la entrevista realizada este martes por el director de HERALDO DE ARAGÓN, Mikel Iturbe, que abre el ciclo Conversaciones Electorales del periódico. La candidata ha señalado que hará de la participación ciudadana una de las banderas de su programa y de su gobierno. "No se puede dirigir una ciudad sin hablar con quienes viven en ella", ha apostillado.

Hace una semanas que el PP activó un número de whatsapp para recibir demandas, denuncias o propuestas de los vecinos. Están llegando. Además, Lorena Orduna se está reuniendo con diferentes colectivos ciudadanos para escuchar sus necesidades como vecinos de Huesca. Está siguiendo la misma senda que llevó a Ana Alós, hoy senadora del PP, a la alcaldía oscense en 2011, también después de tres mandatos socialistas.

El gobierno popular parecía que iba a reeditarse en 2019, pero un voto en blanco lo impidió. En aquel momento, Orduna era militante de Ciudadanos. "Me di de baja del partido porque no entendí que PP-Cs no pudieran gobernar cuando existía un pacto, un proyecto", ha justificado. La papeleta sin nombre se atribuyó supuestamente a la formación naranja. La candidata no ha querido decir el nombre del pecador o pecadora.

Sí ha admitido que en diciembre, después de que aceptara encabezar la lista al ayuntamiento, se afilió al PP. "Si me comprometo con alguien es para hacerlo bien", ha dicho. Aunque ha reconocido que al principio de su desembarco en el partido notó alguna "preocupación", con el trabajo del día a día se ha integrado en el equipo. "Llevamos dos meses trabajando juntos, con Ana (Alós) y Gerardo (Oliván) continuamente", ha resaltado.

Por contra, ha eludido contestar a la pregunta de posibles pactos en una corporación en la que, según los sondeos, a su derecha solo quedaría Vox. "Solo miraré hacia el PP, a la marca de un partido que tiene a Feijóo y a Azcón y muy buenas expectativas en las elecciones".

Además está Ana Alós, que se presenta como la gran referente. Orduna reconoce que retomará el gobierno municipal donde la actual senadora lo dejó en 2011, que mantendrá una línea de "continuidad" porque las dos tenemos "un perfil de impulso". En concreto, se ha referido en concreto a la revitalización del centro histórico, donde quiere pacificar el tráfico, recuperar el patrimonio, reurbanizar..."Todo esto, integrado, será el motor para conseguir un impulso turístico, económico y social, ya que potenciará la inversión privada", ha asegurado. "Ana lo hizo, tú seguro que lo haces, me dicen los vecinos", ha comentado.

La recuperación del casco antiguo, "con una visión global" será, por tanto, uno de sus proyectos estrella en el caso de que el PP consiga la alcaldía. Terminar la rehabilitación de la muralla y del entorno y los pináculos de la catedral pueden ser dos de las intervenciones. Aunque de momento todo está por concretar y cuantificar, Orduna ha apuntado que será necesario "mucho dinero" porque "voy haciendo números mientras miro". La candidata lleva 25 años trabajando en una empresa de construcción de la capital oscense y es licenciada en Ciencias Políticas. Además, le gusta mucho la historia.

Campus biosanitario

Conseguir que el campus de Huesca se convierta en un 'hub' biosanitario es otro de los objetivos de la candidata del PP. "Todo lo que existe se tiene que quedar, pero deben implantarse además los seis cursos de Medicina, Farmacia y Fisioterapia", ha indicado. Como defendió Alós en su día, se trata de que "nuestros hijos puedan quedarse en Huesca si quieren".

En todo caso, ella, como madre de dos chicos, no vería mal que estos estuvieran en Zaragoza, según se ha desprendido de sus palabras sobre la capital aragonesa, que está a punto de convertirse en la cuarta metrópoli de España en cuanto al número de habitantes. En su opinión, la rivalidad de Huesca con la gran urbe "solo existe o debe existir en el fútbol". "Debemos verla como una ciudad de oportunidades que está a 50 minutos de distancia y debemos aprovechar esa inercia y ese influjo", ha zanjado.

Asistentes al acto Conversaciones Electorales HERALDO, en uno de los salones del Hotel Pedro I de Huesca. Verónica Lacasa

Durante la conversación con el director de HERALDO DE ARAGÓN y ante un público entre el cual se encontraban altos cargo de su partido, Lorena Orduna se ha mostrado resuelta y entusiasta. Se ha referido al actual alcalde y a su equipo de gobierno cuando ha hablado de liderazgo: "En el Ayuntamiento actual falta pulso, ilusión y proyecto y eso es algo que consigue cuando alguien es un líder". También, cuando se es "tozudo" y "perseverante", cualidades que, según ha dicho, debe tener el primer o la primera edil de una ciudad como Huesca. "El Gobierno de Aragón ha dicho que implantaría el tercer curso de Medicina, pero no lo ha hecho, y por eso hay que seguir insistiendo", ha puesto como ejemplo.

Orduna ha señalado que si existe un proyecto para Huesca, hay que ver su viabilidad, trabajar por él y hablar. "Es lo que hace un líder" ,ha reiterado en relación al parque tecnológico que se creará en Villanueva de Gállego bajo el impulso de Amazon Web Service (AWS). "Hay que demostrar que una ciudad es referente en algo antes de decirlo", ha dicho aludiendo a la especialización en ciberseguridad a la que aduce el alcalde de Huesca.

La candidata del PP ha sorteado con desparpajo alguna pregunta menos cómoda, como la relativa al papel de Huesca ciudad en la provincia, que con el PP se convertirá "en un referente todavía mayor". Pero se le ha iluminado la cara al hablar de las Fiestas de San Lorenzo, cuyo programa está preparando el gobierno municipal socialista debido a las fechas, del 9 al 15 de agosto. Ha recordado que ella fue "reina" de las fiestas y que si ella es alcaldesa, "al día siguiente" de terminar las de este año empezará a preparar las de 2024. "Como en todo se trata de trabajar y de tener visión", ha subrayado.

Al acto han acudido la número dos del PP-Aragón, Ana Alós; el presidente provincial de los populares, Gerardo Olivan y la portavoz del grupo parlamentario, Mar Vaquero, entre otros invitados.