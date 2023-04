Cinco pueblos acuden a una rogativa contra la sequía en Jaraba: "Si no llueve en una semana, no cosechamos"

Cuatro localidades de la Comunidad de Calatayud –Cimballa, Calmarza, Campillo de Aragón y Jaraba- y una del Campo de Daroca –Cubel- han acudido este martes al santuario de la Virgen de Jaraba, en el barranco de la Hoz Seca, para realizar una rogativa con motivo de la sequía que afecta a los campos de cultivo de toda la zona. En la misa participaron unas 60 personas, entre agricultores, alcaldes y vecinos.

"Si no llueve en una semana, no cosecharemos. Es algo que en 57 años no he visto nunca", resume José Antonio Alonso, regidor de Campillo. En este sentido, explica que la iniciativa surgió hace varios días y ante una situación límite: "Este año ha sido el del sembrado más caro (el gasoil a tres veces más y el nitrato a más del doble) y, encima, al comprar tanta cebada de Ucrania la tonelada ha caído 120 euros".

Alonso, agricultor, añade que el contexto no es mejor: "Las ayudas de 21 euros por hectárea por los nitratos y abonos son insuficientes, cuando el coste por hectárea ha sido de más de 200". A eso añade que "ha sido la PAC más difícil" y que "habrá personas que pierdan hasta 300.000 euros".

Desde Cubel, Tomás Yagüe, alcalde y también regidor, confirmaba la gravedad de la situación y apuntaba que esta medida sirve para visibilizarla: "Incluso peligra que se siembre el girasol". "Se va en romería habitualmente 40 días después de Jueves Santo, pero este año se ha recuperado por lo que estamos viviendo: habrá campos que no se cosechen", insistía.

Asimismo, Yagüe recuerda que "hace años acudían más de 20 pueblos de la zona, incluidos de Castilla", de los que todavía queda Milmarcos y los que han participado este martes. "Si lloviera este mes, todavía se podría salvar media cosecha. Como no lo haga…", planteaba.

Como alcaldesa de la localidad anfitriona, Felicidad Pérez, reconocía que "esperemos que ayude de alguna manera, porque el campo lo necesita".