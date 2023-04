Chueca responde a Lambán: “Ni somos florales ni floreros”

La candidata del PP al Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca ha respondido al secretario general del PSOE en Aragón y presidente de la comunidad, Javier Lambán, tras sus declaraciones de este viernes en las que definía su candidatura como “un proyecto floral”. Sin bien el líder socialista no se refirió en ningún momento a la candidata sino a la candidatura popular, Chueca ha respondido.

En un mensaje de Twitter, Chueca ha recordado que “ayer Lambán me insultó diciendo que la candidata del PP en Zaragoza es ‘un proyecto floral’”, ha escrito. “Que te quede claro, Lambán: las mujeres ni somos florales ni floreros. Y no vamos a tolerar tus insultos rancios y machistas. Discúlpate y deja de despreciarnos”, ha añadido la candidata del PP.

A esta petición se ha sumado el alcalde de Zaragoza y candidato a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, que también se ha manifestado por Twitter para apoyar a su compañera de partido. “Espero que te disculpes de inmediato, Lambán”, le demanda. “Ya lo hiciste con Mar Vaquero y ahora repites con Natalia Chueca”, recuerda Azcón. “Es impresentable que el presidente de Aragón se dedique a lanzar insultos machistas”, concluye en su tuit.

También el PP de Zaragoza se ha manifestado al respecto por la misma red social. “Los socialistas y Lola Ranera le ríen a Lambán sus insultos machistas y sus desprecios hacia las mujeres”, afirman. “No es de extrañar de un grupo que ha votado a favor de la Ley del Sí es Sí. Deberían pedir disculpas y volver a la defensa de la igualdad”, añaden desde la formación popular.

Javier Lambán no se ha disculpado hasta el momento al respecto pero sí ha publicado este mismo sábado en Twitter un mensaje en el que recuerda su apoyo, ayer, a la candidata del PSOE a la alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera. En el tuit, Lambán no nombra a Natalia Chueca y afirma que “frente al proyecto florero del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, el PSOE ofrece un proyecto serio pensado para los ciudadanos de las clases medias y trabajadoras, no para sus amigos”, escribe el líder de los socialistas aragoneses.

Asimismo, el socialista Manuel Fernández ha recordado a la candidata del PP al Ayuntamiento de Zaragoza, que el propio presidente del PP, Núñez Feijóo se refirió a ella como "la mejor sonrisa de España".