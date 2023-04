José Antonio Barrena: "Yo me detecté un bulto y no le di importancia porque ni de lejos se me pasaba por la cabeza"

José Antonio Barrena, zaragozano de 45 años y padre de tres hijos, pertenece a la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama Masculino (INVI) y reconoce que el principal objetivo que les mueve es «dar visibilidad a esta enfermedad»: «Los hombres también podemos tener cáncer de mama, y cuanto antes se pongan los protocolos en marcha, mejor. No puede ser una cuestión de suerte superar el cáncer. Cogerlo a tiempo es vital para tener una calidad de vida».

«Yo me detecté un bulto y no le di ninguna importancia, como el 99% de los hombres», recuerda. Al mes le salió un herpes zóster en el costado y entonces decidió acudir a la consulta del médico, que intuyó que podía ser cáncer y quiso acelerar el proceso. «En un mes me hicieron las pruebas», explica, y en septiembre de 2015 recibió el diagnóstico. «Cuando me dijeron que tenía cáncer me puse en lo peor, pero enseguida me dijeron que lo habían cogido a tiempo y que mi porcentaje de supervivencia iba a ser cercano al 100%», resume.

A partir de entonces empezó una dura carrera contra la enfermedad: se sometió a 18 sesiones de quimioterapia, fue intervenido de una mastectomía («y por precaución me vaciaron los ganglios del brazo derecho») y después le dieron 22 sesiones de radioterapia: «Y ahí se acaba la parte más incómoda del viaje». En su opinión, «se tiene total y absoluto desconocimiento de esta enfermedad y el verdadero drama es que el 80% de los cánceres de mama en hombres son metastásicos».