Marín (PP) asume el "compromiso firme" con las demandas sanitarias en Calatayud

El acto 'Por una sanidad de calidad en Calatayud', convocado por el Partido Popular, ha reunido este jueves a un centenar de personas, la mayoría alcaldes de la zona, afiliados y simpatizantes, frente a la puerta del centro de salud del paseo Cortes de Aragón. En él ha participado la portavoz popular en las Cortes en esta área, la turolense Ana Marín, que ha asumido el "compromiso firme" con las demandas de mejora en el hospital supracomarcal Ernest Lluch.

"No he defendido nada que no podamos cumplir. No puedo prometer un nuevo hospital, pero sí las cosas básicas, necesarias, como una unidad de cuidados intensivos que se cae por su propio peso", subrayaba la responsable del PP. De la misma manera, se refería a la reforma de las urgencias y la construcción de un helipuerto y sostenía que lo defenderán "igual que en la oposición, en el gobierno".

Por su parte, el alcalde, José Manuel Aranda, incidía en que son "demandas necesarias y justas para la ciudad y su entorno". En este sentido, argumentaba que "las urgencias están obsoletas, con unos circuitos de entrada y salida antiquísimos" y añadía que "se necesitan accesos más amplios, con triaje adecuado y habitaciones que respeten la privacidad".

El PP ha convocado un acto para recordar las demandas sanitarias en Calatayud H. A.

También recordaba que durante la desescalada, el Ministerio de Sanidad recomendaba entre 1,5 y dos camas de UVI por cada 10.000 habitantes y que en el Ernest Lluch "está la infraestructura y faltan los profesionales". También sostenía que "el helipuerto, por sentido común, tiene que estar dentro del recinto hospitalario" y demandaba que la uvi móvil "se dote adecuadamente".

Entre otras peticiones, Aranda ha sumado el que en Calatayud se instale el grado de técnico de transporte sanitario, que se establezca una resonancia magnética estable que sustituya al camión habitual "que ha pasado de estar dos días a unos 20"; una unidad de cuidados paliativos y una especializada en alergias.

Marín ha señalado que "la sanidad, por desgracia, ha sido la gran protagonista" y ha subrayado que "la pandemia ha hecho ver los grandes déficits de la sanidad, que el Gobierno de Aragón no ha sabido solventar con la diligencia debida".