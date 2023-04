La hostelería de Zaragoza confía en recuperar este año los datos precovid tras una "positiva" Semana Santa

Todo acompañó. El puente, las buenas temperaturas y las ganas de echarse a la calle de los ciudadanos en la que ha sido la primera Semana Santa totalmente libre de restricciones formaron estos días el cóctel perfecto. Y para el sector de la hostelería y el turismo supuso un buen presagio de lo que quieren que sea este 2023. Desde la asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, aseguran que las sensaciones son "positivas" y confían en que cuando concluya el presente ejercicio se haya conseguido volver a las cifras previas a la pandemia. También en Horeca Hoteles consideran que se está en "la senda de la recuperación".

Durante estos días festivos, en el centro de la ciudad era fácil comprobar ese regreso de la actividad. Casi no cabía un alfiler. Y las posibilidades de encontrar mesa libre en un restaurante sin haber reservado previamente eran prácticamente nulas. Con miles de zaragozanos y turistas atraídos por las históricas procesiones, estos negocios trabajaron a destajo, aunque no fue igual en todos los casos. En el resto de la ciudad donde no se concentra la celebración hubo algunos que incluso aprovecharon, según explica el gerente de la entidad, Luis Femia, para bajar la persiana y dar vacaciones a sus trabajadores.

"Es cierto que la mayor parte del consumo se concentra en aquellas zonas con programación vinculada a la Semana Santa por lo que para muchos hosteleros fuera del centro este es un periodo valle", indica. No obstante, según los datos provisionales de una encuesta que está elaborando Cafés y Bares, entre los que sí que han permanecido abiertos los datos son favorables. El 64% de los negocios que hasta ahora han respondido al cuestionario valoran de forma positiva los resultados. "E incluso esa cifra se eleva al 76% cuando hablamos de la expectativa, con este comienzo de campaña, para el resto del año", apunta.

En general, Femia añade que los hosteleros consultados "creen que va a ser positiva", pensando en el resto de la primavera, el verano y las fechas señaladas de más facturación como las Fiestas del Pilar o la Navidad.

Además, destaca que hay otros dos datos que se desprenden de esta encuesta que resultan "interesantes". Por un lado, el 73% de los empresarios señalan que están observando un aumento del gasto medio por cliente, es decir, que las personas han consumido esta Semana Santa más de lo que era habitual anteriormente, a pesar de que la situación económica a nivel general no es la más favorable debido a la crisis provocada por la guerra en Ucrania.

Solo un 28% contrató

Y en segundo lugar es también "llamativo", según dice Femia, que únicamente el 28% de los encuestados por Cafés y Bares ha contratado personal extra para estos días pese al previsible aumento de la carga de trabajo. "Tenemos que ver cómo analizamos este dato y hacer una valoración global para ver si está vinculado a ese problema endémico de la falta de personal", señala.

No obstante, Femia recalca que estos datos son todavía provisionales. Por el momento, han respondido unos 300 bares y restaurantes, frente a los 500 que espera que terminen haciéndolo, aunque los resultados no suelen ser muy diferentes.

Con todo, la valoración de la entidad es "positiva". "Parece que las cifras invitan al optimismo y marcan el comienzo de la campaña turística de 2023, la primera con normalidad sanitaria, que se espera positiva y que se recuperen las cifras de consumo, facturación y ocupación previas a la crisis", concluye Femia.

También para Horeca Hoteles, las previsiones de ocupación que había ya con antelación a la Semana Santa permitían mirar a 2023 con "confianza" y "optimismo". Y finalmente, animadas "por el buen tiempo y las ganas de salir" de los ciudadanos, las expectativas se superaron. Según apunta el presidente de la entidad, Antonio Presencio, la celebración ha concluido con el 79% de las habitaciones ocupadas, frente 23% que se esperaba en un principio.

El día de máxima ocupación fue el Viernes Santo, seguido del sábado. Además, según cuenta, "el viajero ha optado por estar más tiempo en la ciudad", ya que la estancia media se incrementó al pasar de 1,9 noches a 2,1.