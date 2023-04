El sicario acusado de desfigurar el rostro a un chaval con ácido logra que se aplace el juicio

El juicio contra el sicario acusado de desfigurar el rostro a un chaval de 17 años arrojándole una botella de dos litros de ácido sulfúrico tendrá que esperar. La Audiencia de Zaragoza tenía previsto juzgar a partir de hoy a Aitor G. G. y a las otras cinco personas supuestamente implicadas en este cruel ataque perpetrado el 3 de mayo de 2019 en Caspe, incluida la excuñada de la víctima, Sara G. C., a la que se atribuye la autoría intelectual de esta tentativa de asesinato. Sin embargo, la renuncia in extremis del principal encausado a su abogado no ha dejado otra opción al tribunal que aplazar la vista, para la que se habían previsto cuatro sesiones.

Los magistrados sospechan que la decisión de Aitor G. C. pueda obedecer a una estrategia para conseguir la libertad provisional y darse a la fuga, ya que el próximo mes de junio cumplirá cuatro años en prisión provisional, el máximo que permite la ley. “Yo estoy cumpliendo otra condena de cinco años y no voy a salir de la cárcel”, ha manifestado el sicario, quien supuestamente cobró 500 euros por desplazarse hasta Caspe y perpetrar tan salvaje encerrona.

Al preguntarle por qué había decidido cambiar de letrado justo el día que debía comenzar el juicio, después de casi cuatro años de instrucción, Aitor G. C. ha dicho que en todo este tiempo solo había visto una única vez al abogado que se le designó de oficio. El procesado, para el que la Fiscalía solicita 14 años y 8 meses de prisión, ha dicho haber hablado ya con otro abogado para que se haga cargo de su defensa. Pero cuando el tribunal le ha preguntado si este estaría ya preparado para retomar la vista este martes, 11 de abril, el acusado ha pedido más tiempo.

Como el actual representante del sicario, el abogado Héctor Cinca, también se ha negado a defender los intereses de Aitor G. G. -“no puedo hacerlo, dada la pérdida de confianza de mi cliente-, el tribunal “sintiéndolo mucho”, se ha visto forzado a suspender y buscar una nueva fecha en su agenda. Cabe recordar que este encausado ha cambiado ya tres veces de abogado.

Los seis acusados, en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Guillermo Mestre

Kamal, arropado por su familia y amigos

Además de los seis acusados, este lunes estaba previsto que declarara ante el tribunal la víctima del ataque, Kamal M., que ha estado arropado en los pasillos de la Audiencia Provincial por sus padres, hermanos y amigos. El joven, que este año cumple los 21 años, fue atacado a la salida de instituto, justo en el momento en que se disponía a entrar en casa. De hecho, fueron sus gritos y lamentos de dolor los que hicieron salir corriendo a su familia. Al tratar de socorrerlo, dos de sus hermanos también sufrieron quemaduras.

Para la familia de la víctima y la Fiscalía, además de un acto absolutamente inhumano, lo ocurrido aquella tarde en Caspe fue un claro intento de acabar con la vida de Kamal. Y como principales responsables señalan tanto a Aitor G. G. (41 años) y Sara G. C. (30 años), los dos únicos detenidos a los que la jueza instructora se negó a conceder la libertad provisional.

La segunda es la excuñada de la víctima y presunta ideóloga de la cruel celada junto a su tío José G. C., alias el Recortao. Según las pesquisas de la Guardia Civil, esta mujer nunca aceptó que su marido Yahya M. la abandonara y decidiera rehacer su vida en Alemania. Y no se lo ocurrió otra forma de vengar la supuesta afrenta que planear un ataque contra la familia del ‘huido’. En concreto, contra el hermano pequeño de su pareja, un menor al que habría conseguido desfigurar la cara y también su futuro.