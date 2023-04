Quejas en Torrelapaja por problemas con la cobertura móvil desde hace una semana

La localidad de Torrelapaja, perteneciente a la comarca Comunidad de Calatayud y limítrofe con la provincia de Soria, registra desde el martes pasado problemas con la cobertura de telefonía móvil. Esta circunstancia, según explica el alcalde, José María Martínez, llega en plena Semana Santa, uno de los momentos de más afluencia de población a la localidad.

"El martes 28 de marzo ya dio problemas y el jueves se volvieron a repetir, por lo que llamé a Telefónica para dar constancia de la avería", recuerda el regidor. Así, indica que "al llamar piden un teléfono con el que comprobar que no hay cobertura, que no puede ser desde el que llamas, evidentemente, y ahí reconocieron que no había servicio".

Sin embargo, desde ese momento, el problema persiste y los terminales no cuentan con posibilidad de comunicación con todo lo que ello supone. "El fijo sí que funciona, pero hay muy pocos vecinos que lo conservan, porque la mayoría utiliza el móvil", reconoce Martínez.

Desde un primer momento, Martínez explica que los operadores le comunicaron que "se abría una incidencia", pero que el diagnóstico de las causas sigue siendo un misterio. "Primero me comentaron que era un problema con la central de Berdejo, luego que era un poste que está en Torrelapaja…", enumera.

Por todo ello, Martínez pide "una solución ya" porque llegan unos días en los que el pueblo rebosa de actividad y hay más animación. "La gente se ha adaptado a solo tener servicio de Movistar y hasta tienen una tarjeta prepago de Movistar para cuando vienen los días que están aquí", detalla.

A su vez, explica que en la localidad no tienen todavía acceso a la conexión por fibra óptica, por lo que las alternativas se reducen para poder tener conexión desde la localidad. "Necesitamos algo más de sensibilidad, que no seamos simples números y que nos tengan en cuenta", se lamenta, aludiendo a las necesidades de los propios vecinos.