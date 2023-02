Asín, sin cobertura, otra vez: "Soy el dueño de un asador y me tengo que subir al monte para coger las reservas"

A día de hoy, no tener cobertura es un problema de peso para la mayoría de personas, pero para los que tienen un negocio, todavía más. Es precisamente lo que le sucede a Denis de Rosas, dueño del único restaurante que hay en la localidad zaragozana de Asín, el Asador Asín. "No puedo comunicarme con mis clientes", lamenta. Desde Telefónica han confirmado que están trabajando para recuperar el servicio lo antes posible.

El alcalde del municipio, Rogelio Garcés, confirma que llevan tiempo teniendo problemas con la cobertura. "Los teléfonos fijos del Ayuntamiento y de la residencia de ancianos sí que funcionan, pero lo móviles no. Todos tenemos contratado Movistar porque es la única compañía que tiene antena aquí", especifica.

Asín es un pueblo de menos de 50 habitantes. "Además de los ancianos de la residencia, estaremos otras quince personas más", apunta el primer edil. Entre ellos está Denis de Rosas, que se lanzó a abrir el negocio en septiembre de este año y sirve unas 40 comidas al día. "El problema comenzó el 25 de noviembre. Estuvimos cuatro días sin cobertura. Perdí mucho dinero porque ya tenía todo el género comprado, y no es poco, y a los camareros extra contratados. Hay muchas personas que hubiesen venido y como no consiguieron contactar con nosotros, finalmente, desistieron. ", lamenta.

Según especifica el empresario, cuando tuvieron señal, tenía más de 40 llamadas perdidas. En diciembre volvieron a estar sin cobertura cuatro días y ahora llevan tres sin poder hacer ni recibir llamadas. "Cojo la furgoneta y me subo al monte para poder atender a mis clientes y coger las reservas, pero no me puedo pegar aquí todo el día", denuncia el propietario

Lo mismo se ha visto obligado a hacer Jesús Abadía Nivela , que tiene un negocio de turismo rural. "Me tengo que subir a un monte para pillar cobertura de otro pueblo. Ayer me mandaron un mensaje los clientes como que no pueden contactar conmigo. Llevamos muchas averías y siempre tardan mucho en arreglarlo", lamenta. A eso se suma, que vive con su padre, que tiene 91 años. "Si le pasa algo, no puedo avisar a emergencias para que venga una ambulancia", lamenta.