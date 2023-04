El Ayuntamiento de Zaragoza recupera su perfil oficial de Twitter

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recuperado este miércoles su perfil oficial en Twitter (@zaragoza_es) tras prácticamente una semana sin poder utilizarlo.

"¡La cuenta tuitera del Ayuntamiento de Zaragoza ha vuelto! 🎉🎉 Te seguiremos informando de la actualidad de nuestra ciudad, la cultura, los servicios municipales, y más", decía el primer tuit publicado por el Ayuntamiento tras operar de nuevo en esta red.

Según informaron el pasado jueves desde el Consistorio, el bloqueo obedecía "a un fallo de la propia plataforma" y no a un hackeo. Durante todos estos días se ha estado en contacto con la multinacional norteamericana y, ahora, el perfil opera de nuevo con normalidad.

“Nuestra cuenta oficial en Twitter, @zaragoza_es no está operativa por razones completamente ajenas a nuestra voluntad. No se trata de un hackeo, sino de un bloqueo ejecutado por la propia plataforma. Se están realizando las gestiones pertinentes con la empresa norteamericana Twitter, Inc. para que el canal de información municipal vuelva a estar operativo lo antes posible”, informaban desde el Ayuntamiento a través de un comunicado publicado en sus cuentas oficiales en Facebook e Instagram.

La red social del pajarito está en el punto de mira desde la llegada de Elon Musk a su dirección. El multimillonario, que ha reducido a casi un cuarto su personal y ha vendido gran parte del mobiliario de la sede central de San Francisco, no ha podido evitar perder una gran cantidad de anunciantes, fuente principal de ingresos de la compañía.

El pasado domingo, la plataforma social Twitter retiró su marca de verificación de la cuenta principal del diario 'The New York Times' (NYT), dos días después de que el periódico neoyorquino anunció que se negaba a pagar el nuevo servicio de verificación ofrecido por la compañía de Musk, bautizado como Twitter Blue. Sin embargo, el resto de secciones del diario sí mantienen la distinción de Twitter, que había anunciado que entraría en vigor la reorganización del servicio de verificación, que requiere el pago de 8 dólares (7,3 euros) para mantener la marca a los usuarios y 1.000 dólares a las empresas.