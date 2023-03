¿Por qué ha desaparecido de Twitter la cuenta del Ayuntamiento de Zaragoza?

Desde este jueves, varios usuarios de Twitter se han hecho eco en la red social de la desaparición del perfil oficial del Ayuntamiento de Zaragoza. De esto modo, quien intenta visitar el perfil de @zaragoza_es tecleándolo en el buscador de la red social, se encuentra con que “esta cuenta no existe”.

Desde el consistorio han dado una explicación a lo ocurrido: “Nuestra cuenta oficial en Twitter, @zaragoza_es no está operativa por razones completamente ajenas a nuestra voluntad. No se trata de un hackeo, sino de un bloqueo ejecutado por la propia plataforma. Se están realizando las gestiones pertinentes con la empresa norteamericana Twitter, Inc. para que el canal de información municipal vuelva a estar operativo lo antes posible”, han informado a través de un comunicado publicado en sus cuentas oficiales en Facebook e Instagram.

La red social del pajarito se haya en el punto de mira desde la llegada de Elon Musk a su dirección. El multimillonario, que ha reducido a casi un cuarto su personal y ha vendido gran parte del mobiliario de la sede central de San Francisco, no ha podido evitar perder una gran cantidad de anunciantes, fuente principal de ingresos de la compañía.

Esta semana, Musk anunció que, a partir del próximo 15 de abril, sólo las cuentas verificadas en la red social, es decir, las que pagan una cuota, podrán ser recomendadas a otros usuarios, lo que supone una reorganización del denominado 'Twitter Blue'.

El empresario afirmó que la medida, que llega dos días después de asegurar a sus empleados que el valor de la empresa se ha reducido a 20.000 millones de dólares, es la única forma realista de abordar el control de los enjambres de 'bots' de Inteligencia Artificial que interfieren en la red a través de contenido generado automáticamente por medio de programas informáticos.