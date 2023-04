La Semana Santa llena de turistas (y maletas) el corazón de Zaragoza

Eran las 12.00 de este Domingo de Ramos cuando al menos tres grupos de turistas se congregaban en menos de 100 metros. Unos entraban a la Basílica del Pilar, admirando su grandeza; otros escuchaban las historias de la plaza frente a la Bola del Mundo; y una veintena de viajeros alababan el monumento a César Augusto, el fundador de Zaragoza. La Semana Santa levanta pasiones y así se ha podido ver este domingo en la capital aragonesa, donde los extranjeros -de incluso otros continentes- no han querido perderse las procesiones zaragozanas.

Ruth Castillo y Mario Laguarda, de Valencia, se han visto obligados esta mañana a preguntarle a uno de los policías locales que regulaban el tráfico en la calle de Don Jaime I por dónde pasaba la procesión de las Palmas, de la cofradía de la Entrada. "No somos de aquí", le decía esta joven pareja al agente. "Hemos decidido venir a Zaragoza esta Semana Santa porque era una de las grandes ciudades que todavía no habíamos visitado", explicaban. Aunque no se consideran "especialmente religiosos", no piensan perderse los recorridos de los cofrades.

En la Oficina de Turismo de la plaza del Pilar también ha sido una mañana ajetreada. De ella salían, con maleta en mano, Mariano Abenia y Rosa López, desde Toledo. "Hemos preferido entrar porque no manejamos muy bien las tecnologías y con el Google Maps igual nos perdíamos", confesaba este matrimonio. Aunque lo primero que querían ver, ya lo tenían delante. "La Basílica del Pilar, por supuesto", responden. Pero antes, había que pasar por el hotel a dejar los equipamientos, al igual que a muchos otros que se les ha visto pasar por el centro de la ciudad este domingo con mochilas y bolsas.

Por su parte, Patricia Lázaro no sólo ha conocido las bondades del patrimonio zaragozano sino también de su clima. "Sabía que no había mucho entretiempo pero hemos pasado del calor al viento frío de hoy. Al menos, parece que no lloverá y sí podremos ver alguna procesión esta tarde", decía esta vallisoletana, a la que habían recomendado ir por la tarde a ver a los costaleros de la Humildad.

Manuel Hinojosa, después de recorrer la plaza del Pilar, se ha acercado a tomar un café con su familia al patio del Museo Alma Mater. Su intención era la de ver la exposición de los fondos del Diocesano y, después, "si no hay mucha gente nos gustaría comer en las terrazas en torno al Mercado Central, que ya he visto que lo han reformado hace poco". Hinojosa, natural de Santander, lleva dos días en Zaragoza alojado en casa de unos amigos y también tenía anotado en su agenda la posibilidad de visitar el recinto de la Expo y quién sabe si el Mobility City.

No solo han 'turisteado' por Zaragoza los españoles. Juan Carlos Ortiz y Camila Ortega se encontraban con su madre Sofía, residente en Teruel desde hace años, en una terraza de la plaza del Pilar. "¿Ya vieron la iglesia? -en referencia a la Basílica", les preguntaba la madre. "Sí, está hermosa, pero todavía tenemos que ver el Ayuntamiento", contestaban. "Hemos venido desde México a Zaragoza porque nos habían hablado muy bien de su Semana Santa y todavía no habíamos estado", relataba esta pareja.

También había zaragozanos con maletas mezclándose entre los buses turísticos y los viajeros con ramos en la mano. "Nosotros preferimos irnos en Semana Santa porque siempre se peta mucho de gente. Solemos irnos a algún pueblo, de casa rural, porque la cosa está igual en otras ciudades grandes", decía la joven Paula Becana, de camino a la Estación Delicias para coger un autobús.