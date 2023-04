Sallent encabezó en febrero los datos de ocupación hotelera del país con un 86%

A punto de cerrar la temporada invernal, el Pirineo recordará febrero, el mes que atrae a más aficionados al esquí, como uno de los mejores de su historia. Según los últimos datos de ocupación hotelera del INE, referidos a ese periodo, la ocupación por plazas se situó en un 58%, un 75% los fines de semana, unos porcentajes nunca alcanzados e incluso superiores en algunas localidades.

La ocupación se disparó especialmente en Sallent de Gállego. El municipio del valle de Tena se situó a la cabeza en el ranquin nacional de puntos turísticos los fines de semana, con un 86% (74% a lo largo de la semana), superando a otros grandes destinos invernales como Viella (79%), en el valle de Arán, el otro gran territorio de la nieve, o a algunos de playa, en Canarias, como el Puerto de la Cruz (81%).

La temporada empezó mal para los empresarios turísticos del Pirineo porque tardó en llegar la nieve, pero se recuperó el pulso a partir de las nevadas de enero, con un febrero histórico, sensación corroborada por los datos del INE hechos publicados esta semana. Si Sallent de Gállego lideró la ocupación, Jaca y Benasque también obtuvieron unas cifras espectaculares. La capital jacetana llenó el 69% de sus plazas y la localidad ribagorzana, el 72%, porcentajes que aumentan en ambos casos al 81% durante los fines de semana.

Sallent es de las tres la que tuvo más pernoctaciones (45.647) al ser el destino donde los visitantes se alojaron más tiempo (3,5 días de media). Hubo más viajeros en Jaca, pero en noches de hotel se quedó por debajo (43.468), mientras que Benasque ocupó el tercer lugar (36.551).

El conjunto del Pirineo registró en febrero casi 65.000 viajeros y 185.000 pernoctaciones. Superó al del año pasado, pero no al 2020, aunque el hecho de que hubiera un 3% menos de establecimientos hoteleros abiertos explica el récord de ocupación.

Según la Asociación Turística Valle de Tena, debido al mal inicio de la temporada en diciembre, el balance final de la campaña estará por debajo del 2022, "pero desde el 15 de enero se ha disparado la ocupación". "Tardamos en ver la nieve, tuvimos menos kilómetros abiertos en diciembre y cuando cayó la primera gran nevada había muchísimas ganas de esquiar", argumentan.

La Asociación Provincial de Hostelería y Turismo coincide en que comenzó con un enero complicado, con datos mejorables, pero febrero terminó arrojando unas cifras que se encuentran entre las mejores, y marzo registró muy buenos resultados que se espera continúen en Semana Santa. El contrapunto, como viene siendo habitual, está en la rentabilidad, señalan los empresarios, pues no se puede repercutir al cliente el incremento de costes asociados a materias primas (15% de subida media) y otros costes fijos.

Falta de viviendas y plantillas

La falta de trabajadores se ha solucionado de la mejor manera posible, indican desde la asociación al hacer balance, apuntando que hace falta además una reforma del convenio provincial. Otro problema es la escasez de vivienda, "dramática" en Jaca, Formigal o Benasque, "mientras no se consiga parar la oferta ilegal de viviendas, no regulada y que es muy perjudicial para el trabajador que quiere establecerse en esos lugares, no ayuda a fijar población y por supuesto no repercute en ningún beneficio económico y por tanto con posible traslado social para el territorio", dicen los hosteleros.