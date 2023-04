Jesús Pellejero: "No podemos renunciar a ser líderes en la nieve"

La Asociación Turística Valle de Tena que usted preside cumplió 40 años en febrero y están preparando las celebraciones para el mes de junio. ¿Cómo ha cambiado el valle en estas cuatro décadas?

Se han construido muchísimos hoteles en Formigal, Sallent y hasta Biescas, y la estación de esquí ha crecido con las expansiones de 1996 (Anayet) y el 2000 (Portalet). Y en la pandemia, con las sillas de Lanuza y Pico Royo. También ha crecido Panticosa, con la telecabina.

Un turismo muy enfocado hacia la nieve.

En la nieve es donde se ven las inversiones fuertes. Cuando se ampliaron las plazas hoteleras, una preocupación era que estábamos haciendo muchas camas por el crecimiento de las estaciones y no había actividad en verano. Pero no ha sido así. La ocupación desde final de julio a septiembre está por encima del invierno. Otra cosa son los precios, más altos en invierno. En verano tienen mucha fuerza actividades como el senderismo o la bicicleta. Hemos conseguido llenar las camas creadas para el invierno.

También vemos que Panticosa se ha especializado mucho en los meses de verano con la apertura de la telecabina, que tiene un atractivo enorme, o las pasarelas. Por no hablar de la Quebrantahuesos, la prueba amateur más importante de Europa.

¿Por qué las estaciones de esquí en Aragón no abren todo el año?

Tampoco las catalanas. Sí se han posicionado algunas en los Alpes, muy fuertes en actividades de verano y que han hecho inversiones para ello. En el valle de Tena, Panticosa está haciendo actividades de verano.

¿Qué potencia tiene la asociación turística?

Tenemos 6.000 camas hoteleras. Siempre hemos pretendido la promoción del valle hacia afuera y hacia adentro. Hemos hecho una app con todos los establecimientos hoteleros, de restauración, guías... Ha cambiado mucho la promoción, hace años íbamos de una ciudad a otra. Ahora la comercialización se realiza en un 90% por internet y eso nos ha llevado a centrarnos en los motores de reservas.

El turismo es casi un monocultivo en este valle.

Sí, pero no es solo un turismo de invierno. En Baqueira cierran todos los establecimientos en verano salvo un hotel, y nosotros abrimos. Las alternativas son complejas: nos vamos al sector primario o a la industria y esta es dañina en un medio como un valle de montaña. Canarias y Baleares sí son monocultivo de turismo y no se plantea como un problema.

¿El problema no vendrá con el cambio climático?

El Observatorio Pirenaico del Cambio Climático habla de un horizonte en 2070 y otro en 2100. En el primero, nuestras estaciones siguen sin riesgo, podríamos seguir esquiando, y en el caso del 2100, ya aparece el color rojo, con riesgo de que no se pueda permitir la práctica del esquí. Esto se hace sin tener en cuenta otros aspectos: la búsqueda de caras norte, lo vemos en Izas, que no tiene ni un cañón y están las pistas abiertas; el mejor pisado de pistas (con 70 cm puede durar toda la temporada y antes necesitábamos 2 metros); y la innivación artificial, con 7 m3 a la hora. En la zona antigua de Baqueira, el 95% es innivación y en Beret, el 60%. Luego está la responsabilidad de cada uno de contribuir a que el calentamiento global se ralentice.

Su asociación apoya la unión de estaciones. ¿Le ha sorprendido la respuesta en contra?

Enormemente. Tenemos la responsabilidad de dejar un futuro a nuestros hijos para que Aragón sea líder en el mundo de la nieve, que no se conforme con estaciones pequeñas. Con menos de 4 km de un remonte conseguimos el mayor espacio esquiable de España, cuando nuestro competidor, Baqueira, tiene 180 km y va a llegar a los 300, y este año ha abierto una silla atravesando un Parque Nacional, Aigüestortes, proyecto declarado de interés general. Pensemos en el planteamiento de nuestra competencia, y en cómo está el mundo de la nieve. Y no hay que pararse en la unión de estaciones, hay que ir a mejorar instalaciones actuales. Tenemos la oportunidad de ser líderes en el mundo de la nieve en España y no podemos renunciar al mejor espacio esquiable, es casi un obligación. Con el 30% de la nieve en España, debemos contar con las mejores instalaciones.