Casas de alquiler con piscina en Zaragoza.

En ocasiones, adquirir un inmueble con una piscina puede ser costoso. Es un valor añadido que no siempre se necesita (salvo cuando el calor aprieta) que puede hacer que la vivienda se pase de precio. No obstante, no es imposible, incluso por una cantidad asequible al mes -aunque también hay lujos-. Si se busca con lupa, puede haber chollos

En Zaragoza cabe la posibilidad de arrendar una casa con piscina -y con jardín- en las afueras o en el centro de la ciudad. Según Idealista.es, hay 47 inmuebles listos para alquilar en la capital aragonesa, con un precio medio de 8,71 euros por metro cuadrado (el mismo que sin piscina).

Casa con tres habitaciones y piscina en Arcosur

Arcosur sigue creciendo y es un barrio cada vez más consolidado. En esta zona, en la calle de Invasores del Espacio, se oferta una vivienda en alquiler de tres dormitorios, un baño y con piscina comunitaria. Dispone, además, de más de 90 metros cuadrados, por 750 euros al mes.

La vivienda de alquiler en la calle de Invasores del Espacio, en Arcosur. Idealista.es | CLEI Rosales

De hecho, antes de entrar a la vivienda ya se puede vislumbrar el pequeño lago que preside el centro del patio interior. Por su parte, el inmueble también tiene terraza -cerrada-, cocina equipada y amueblada (como el resto de la casa), además de un trastero y una plaza de garaje incluidos en el precio. Hay otra vivienda similar, que se alquila por 25 euros más, según indica la inmobiliaria CLEI Rosales en el anuncio.

Ático de 2.500 euros al mes en Montecanal

Para el que quiera darse un lujo -pero alquilado- también lo puede encontrar en Zaragoza. En Idealista.es, Inmuebles Pérez Guerrero pone en arrendamiento un ático localizado al sur de Montecanal que tiene unos 288 metros cuadrados de superficie, con hasta cinco habitaciones y cuatro cuartos de baño, alguno de ellos con bañera de hidromasaje.

El ático en alquiler en Montecanal, en la calle de Sombrero de Copa. Idealista.es | Inmuebles Pérez Guerrero

La calidad de los acabados es muy buena y la decoración es muy moderna. Su gran 'plus': un gran equipamiento comunitario con piscina, amplia zona verde, pista deportiva de pádel y una zona de spa con gimnasio, cabina de vapor, sauna, jacuzzi, vestuarios femeninos y masculinos con instalaciones independientes. El precio del inmueble es de 2.500 euros al mes.

Este espectacular ático tiene una superficie útil cerrada 171 m2, más 117 m2 de superficie abierta aproximada, ocupando la mayoría de la terraza en la planta superior en donde se ubica un cenador de 65,61 m2 con pérgola y toldo corredero. Además cuenta con amplias jardineras con césped artificial y toma de agua. Y, cómo no, con piscina.

Piso de alquiler con piscinas en Torre Zaragoza

Torre Zaragoza es el edificio de viviendas más alto de Aragón, con 106 metros. Un rascacielos, promovido por Grupo Plaza 14, con 30 plantas y 285 viviendas. Entre ellas hay una lista para ser arrendada, también de la mano de Inmuebles Pérez Guerrero, en la planta número 17.

El piso en alquiler en Torre Zaragoza. Idealista.es | Inmuebles Pérez Guerrero

Este inmueble está todavía a estrenar, con 90 metros cuadrados y dos habitaciones, idóneo para una pareja -que no tenga vértigo, claro-. Además de las vistas, la localización es privilegiada en el barrio del AVE, con muchos servicios esenciales cerca y a poca distancia del centro de la ciudad. Por dentro, se trata de una vivienda con buenos acabados, de obra nueva, con cocina totalmente equipada y dos baños. La piscina está, tan solo, una planta más arriba. Y hay otra en la planta baja. El precio de este inmueble es de 975 euros al mes.

Piso con piscina y 126 m2 en la Universidad

También dentro de la ciudad se encuentra otro inmueble arrendado por la ya citada inmobiliaria, que dispone de 126 metros cuadrados en otra localización privilegiada en Zaragoza, en la avenida de Gómez Laguna, por la zona de la Universidad, en la Urbanización Ateneo. Además de los tres dormitorios, la cocina equipada con galería y los dos baños, el piso goza de amplias zonas verdes de césped natural, piscina, zona infantil de juegos y columpios, pista deportiva de baloncesto, pista de patinaje, zona de bancos, mesa de ping-pong, servicio de conserje y recogida de basuras.

El piso de alquiler con piscina en la avenida de Gómez Laguna. Idealista.es | Inmuebles Pérez Guerrero

En el precio de 1.080 euros al mes viene incluida también una plaza de garaje, además de un trastero.