Casas con jardín a la venta en Zaragoza.

Tener un jardín en casa es como el equivalente a disponer de una piscina. Aunque no permite un buen chapuzón en verano, no hay nada que una manguera no pueda arreglar. Además, es disfrutable tener un pequeño terreno -normalmente verde- en el que poder jugar con una pelota de fútbol o colocar una tumbona para tomar el sol y apurar para conseguir el moreno para el verano.

En Zaragoza, hay actualmente a la venta, según Idealista.es, 534 casas con jardín, con un precio medio por metro cuadrado de 1.747 euros. La mayoría de ellas se encuentran en barrios rurales cercanos o en las afueras, aunque también hay algún edificio con zonas verdes dentro de la ciudad.

Piso con jardín en el centro de la ciudad

Precisamente, un piso a la venta, de la mano de la inmobiliaria Propiso, que reúne estas características está localizado en la calle de Doctor Alcay, en Ruiseñores, una de las zonas que aglutina alguna de las casas más lujosas de la ciudad. El inmueble cuenta con 65 metros cuadrados distribuidos en tres habitaciones, salón, cocina y un baño.

El jardín de la casa localizada en la calle de Doctor Alcay. Idealista.es | Propiso

La vivienda no es extremadamente grande, pero tiene un tamaño adecuado para dos personas. Además, el salón conecta con una terraza de amplias dimensiones, que dispone ya de una mesa y sillas para poder tomar un refresco al aire libre y una zona de jardín que se puede aprovechar. El precio de la casa es de 172.000 euros.

Chalet independiente a 20 km de Zaragoza

Además de pisos con jardín, lo más común son los chalés, especialmente un poco más alejados de la capital aragonesa, pero una opción de segunda residencia ideal para pasar unos días de vacaciones en verano. Es el caso de una casa rústica a la venta en el Campin Bohalar, a 20 kilómetros de Zaragoza, de 180 metros cuadrados contando con la terraza y el jardín.

El jardín del chalé a la venta cerca del campin Bohalar, a 20km de Zaragoza. Idealista.es | CIZ Inmobiliaria

CIZ Inmobiliaria vende una vivienda de tres dormitorios, un baño, una cocina grande con puertas correderas y electrodomésticos nuevos y el comedor, que da al jardín. Además, se encuentra cerca de un campo de fútbol, de otro de tenis y de una piscina, para que después de tomar el sol puedas hacer un poco de ejercicio y termines el día con un baño. El precio del chalé es de 105.000 euros.

Una "casa de película" en Miralbueno

Miralbueno también puede presumir de ser una de las zonas de Zaragoza con casas muy bonitas. Entre ellas, además con jardín para que los más pequeños puedan corretear, está situada en la urbanización Torres de San Lamberto, junto al colegio Alemán. La inmobiliaria Landa Propiedades pone a la venta un chalé "de película", de unos 500 metros cuadrados contando con las amplias terrazas.

El chalé con jardín a la venta en Miralbueno. Idealista.es | Landa Propiedades

El chalé con jardín a la venta en Miralbueno. Idealista.es | Landa Propiedades

Se trata de una vivienda pareada de 4 plantas todas con ascensor. Además de contar con lo habitual de una casa (cinco dormitorios, tres baños, dos terrazas...) dispone de piscina privada, jardín y dos cenadores de invierno, para sentirte como en un pequeño palacio. Una espectacular distribución al alcance de pocos, ya que su precio asciende hasta los 580.000 euros.