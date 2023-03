"No discutíamos, era broma y un vecino se lo tomó a mal y llamó a la Policía"

Una pareja que montó tal alboroto en la calle que los vecinos acabaron llamando a la Policía para alertar de una violenta disputa y posible agresión por violencia de género declaró este lunes en la Audiencia que no discutía, sino que estaba de "broma". Tanto el hombre como la mujer dieron a entender que todo el mundo interpretó "mal" su forma de relacionarse y, en especial, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que se presentaron para auxiliar a la víctima.

Al final, los agentes terminaron deteniendo por atentado y lesiones a Abdelhak B. E. y Fátima E. G., la cual soltó un bofetón y arañó en un brazo al funcionario que la arrestó y al que luego denunció por las lesiones que presuntamente le causó en el momento de la intervención.

La "broma" puede costarles cara, puesto que la Fiscalía y el abogado del policía denunciado, Fernando Rodríguez Burgués, solicitan para ellos penas de entre uno y dos años de cárcel y el pago de 1.066 euros de indemnización. Mientras, la defensa, a cargo de la letrada Esmeralda Pastor, reclama la absolución.

La llamada al 091 se produjo sobre las 23.15 de 21 de agosto de 2021. Un vecino alertó de que una pareja estaba discutiendo de forma violenta en la calle de Los Pájaros, en Valdespartera. Un coche camuflado de la Policía con dos agentes de paisano que patrullaban cerca llegó en apenas unos minutos.

Lo primero que vieron fue a un joven con el torso desnudo que nada más verlos se dirigió a ellos diciendo: "Hijos de puta, acercaos si tenéis cojones". Los agentes salieron del coche con la defensa en la mano, se dirigieron a él y lo redujeron. Mientras lo estaban esposando, Fátima E. G. se acercó a ellos.

"Yo pensé que iba agredir al hombre, pero vino a por mí y me pegó un bofetón", contó ayer el policía. Añadió que arremetió contra ellos, usó la defensa para pegarle en las piernas y luego la agarró por la muñeca izquierda, la desequilibró para tirarla al suelo y la engrilletó.

Un testigo –que ayer no compareció– dijo entonces que había visto cómo se empujaban entre ellos y que el varón había golpeado los retrovisores de dos vehículos.

"Estábamos de tranquis, bromeando, y nos caímos. Algún vecino se lo tomó a mal y llamó al 091. Yo no me puse chulo ni nada y la Policía no preguntó", declaró Abdelhak B., quien reconoció que rompió dos retrovisores al pasar entre dos coches antes de que llegaran los agentes, pero fue porque "tropezó". "No estábamos discutiendo. Él quería subirme a su hombro y nos caímos al suelo. Los policía llegaron y nos pegaron", confirmó Fátima E. G.

Ambos fueron trasladados a comisaría y, según los agentes, en ningún momento la mujer se quejó de dolor en una mano ni pidió ir al hospital hasta que pasó al juzgado de guardia. En el centro sanitario le diagnosticaron una fractura en el tercer metacarpiano de la mano derecha, lesión que atribuye al policía. Este lo niega, asegura que la redujo usando la mínima fuerza y según el reglamento y su abogado mantiene que su intervención fue "intachable".