¿Por qué se retiran los termómetros-reloj de las calles de Zaragoza?

Algunas de las principales calles de Zaragoza lucen estos días de manera diferente. Y es que han comenzado a retirarse algunos elementos de mobiliario urbano que llevaban años sin actualizarse para sustituirlos por otros nuevos. Es el caso de los grandes termómetros-reloj que podemos encontrar en vías tan céntricas como Paseo de la Independencia, Coso o Plaza de España.

El pasado lunes, JCDecaux, la nueva empresa adjudicataria que se ocupa a partir de ahora del mobiliario urbano de la ciudad, comenzó a desinstalar estos elementos y lo seguirá haciendo durante todo el mes de marzo. En total son 50 termómetros-reloj repartidos por toda la red urbana que se van a sustituir por otros nuevos.

Los primeros en ser retirados serán los relojes de plaza Europa, paseo de Sagasta, avenida de Pirineos, paseo de Fernando del Católico, Paseo de la Independencia y plaza de España. En estas dos últimas ubicaciones los viandantes ya no pueden consultar la hora o la temperatura ya que han sido los primeros en desinstalarse. “No me había dado cuenta de que no estaba”, decía este martes Francisco, que esperaba a su mujer en plaza de Santa Engracia. “Hay algunos que ya no funcionan aunque aún no los han quitado”, apuntaba otro ciudadano anónimo que paseaba por Independencia.

En el lugar donde se encontraba el termómetro de la plaza de Santa Engracia hay ahora un socavón delimitado por un vallado para evitar accidentes, mientras que los operarios ya trabajan en el lugar en el que se ha eliminado el termómetro de plaza de España.

El termómetro-reloj de plaza de Santa Engracia ya ha sido retirado para sus sustitución por uno nuevo. M.O.

Estos trabajos de adecuación de la vía se hacen en horas diurnas, mientras que los trabajos para el desmontaje y traslado de este mobiliario de gran tamaño tienen lugar por la noche, para no perturbar el tráfico y causar la menor afección posible ya que los camiones que transportan estos elementos tienen que ocupar parte de la acera y el carril de circulación anexo para las operaciones de carga y descarga.

El resto de estos termómetros se irán retirando y sustituyendo a lo largo de este mes. Por ahora, termómetros cercanos a los ya retirados, como los ubicados en el Coso, frente al Teatro Principal, y el de plaza de Paraíso, todavía siguen en pie y en funcionamiento.

El termómetro-reloj de plaza de Paraíso sigue en su lugar y funcionando. M.O.

Los nuevos termómetros-reloj serán instalados por la empresa JCDecaux, que ya tiene en la capital alguno similar como el que se encuentra junto a la parada del tranvía de plaza de España.

Termómetro-reloj de la empresa JCDecaux situado junto a la parada del tranvía de plaza de España de Zaragoza. M.O.

Nuevos mupis y marquesinas

Estos trabajos se enmarcan dentro de las actuaciones que se están realizando con motivo del cambio de contrata de mobiliario urbano. A primeros de febrero, la nueva empresa adjudicataria ya comenzó a retirar otros elementos como mupis publicitarios para instalar unos nuevos, muchos de ellos digitales con pantalla incorporada.

El primero de estos nuevos mupis digitales se instaló en el paseo de Fernando el Católico el mes pasado y a partir de ahí se han ido sustituyendo otros para conseguir retirar en total 450 mupis de toda la ciudad, así como 20 soportes de tamaño medio. De los mupis que se retirarán, 150 son individuales y 300 están actualmente asociados a marquesinas de autobús.

A cambio, se prevé instalar 200 caras digitales, que podrán ir montadas en mupis individuales, en marquesinas o en relojes. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza aseguran que se mantendrá, en todo caso, el número de soportes que tienen contenedor para la recogida de pilas y el número de termómetros-reloj.

Zaragoza dispone actualmente de 399 marquesinas que también se van a renovar, además de instalar otras 50 más a lo largo de los 15 años del contrato con JCDecaux. Todas ellas cumplirán con la normativa de accesibilidad, con banco, un apoyo para las lumbares, iluminación por led, sistemas de comunicación bluetooth, etcétera. Incluirán también paneles informativos sobre la llegada del bus y la posibilidad de acoger antenas 5G y otros servicios de telecomunicaciones. También contarán con cenicero y papelera.