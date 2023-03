La presidenta de Interpeñas anuncia que dimitirá tras entrar en las listas del PSOE

La presidenta de Interpeñas en Zaragoza, Eva Cerdán, ha anunciado este domingo que tiene previsto dejar el cargo tras su incorporación a las listas del PSOE en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Explicó que su salida de la organización peñista se producirá en cuanto cierre las cuentas y organice el proceso para elegir a un nuevo presidente, de acuerdo con los estatutos de la entidad. No aclaró cuánto tardará en completar estos trámites, aunque indicó que "no será mucho".

Tras la sorpresa que causó su entrada en la candidatura de la socialista Lola Ranera, Cerdán explicó que el pasado jueves reunió a su junta directiva para informar de la situación y que organizó una asamblea "informal" el viernes para "contar de viva voz a mi gente cómo había sido todo y por qué había tomado la decisión".

"La asociación Interpeñas es apolítica en todos los sentidos. A partir de ahí yo tengo que dimitir, no puede ser de otra forma", dijo. No obstante, aclaró que "todo lleva sus tiempos", dado que tiene que cerrar el papeleo y convocar las elecciones para renovar la junta directiva. "Mis peñas me han pedido que lo deje cerrado todo", afirmó. Sobre los plazos que va a necesitar, dijo que dimitirá "en unas semanas». "Será en el tiempo necesario, ni más ni menos", afirmó.

Malestar interno

La elección de Cerdán, que accedió a la presidencia de Interpeñas en 2019 en sustitución de Sara Priego, como candidata socialista ha generado malestar en algunos sectores de las peñas, que han exigido su dimisión inmediata. La controversia subió después de que desde la Federación Interpeñas se le diera un ‘like’ a una publicación del PSOE en Instagram en la que se hablaba de las listas. Cerdán admitió que fue "un error" de la persona que lleva las redes sociales y que ya se ha retirado.

El portavoz de Vox, Julio Calvo, se hizo eco de la polémica entre las peñas y sostuvo que "el oportunismo político no le pasa desapercibido a quienes se sienten, con toda razón, utilizados". "Si Lola Ranera pensaba utilizar el fichaje de la presidenta de Interpeñas para captar votos, creo que la jugada le ha salido muy mal. El malestar que ha generado es impresionante”, afirmó.

Cerdán contestó que quien piense que Interpeñas puede favorecer al PSOE porque ella vaya en listas «menosprecia a la gente, como si no pudiera pensar por sí misma y tuviera sus ideas”. “En Interpeñas hay de todos los colores políticos”, concluyó.