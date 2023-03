Más de 50 personas secundan en Calatayud la concentración por el Día de la Mujer

El lema '8M. Valientes. Libres. Diversas' ha reunido en la mañana de este miércoles a más de 50 personas en el paseo Cortes de Aragón, a la altura de las banderas, para conmemorar y reivindicar el Día Internacional de la Mujer. Del cerca de medio centenar de participantes, la gran mayoría eran féminas, tanto mayores como más jóvenes, que acudían individualmente o incluso desde colectivos sociales. La convocatoria la han realizado la Plataforma bilbilitana contra las violencias machistas, Gripias Calatayud, CGT, UGT y CC. OO.

En la lectura del manifiesto, proclamado a varias voces, se hacía hincapié en que muchas vidas "siguen marcadas por las desigualdades, por las violencias machistas por la precariedad". "Por procesos de exclusión derivados de los empleos, la expulsión de las viviendas, el racismo, por la no corresponsabilidad ni de los hombres ni del Estado en los trabajos de cuidados", añadían.

A lo largo del discurso han hecho un llamamiento "para que se consideren las violencias machistas como una cuestión que atañe a toda la sociedad y se tengan en cuenta sus distintas causas y dimensiones". Así, hacían referencia al ámbito del hogar, el laboral, el espacio público, la pareja y la familia. También han incidido en valorar "la diversidad sexual, de identidad y de expresión de género".

De la misma manera reivindicaban "a todas las mujeres del entorno rural" y a reconocer "la valía de las mujeres emprendedoras en los pueblos que han roto estereotipos". "He venido porque es el Día de la Mujer, para que no haya tanta violencia y tanta matanza", decía Peña Pardos, acompañada de otros integrantes de Amibil que han acudido a la cita.

"Tenemos que visibilizar que todavía no estamos en igualdad y que tenemos que seguir trabajando en ello", argumentaba Sara, que enumeraba como problemas pendientes "los techos de cristal, los suelos pegajosos, la desigualdad en cuidados y en el acceso a puestos de trabajo".

Junto a ella Magdalena incidía en que "hay que apoyar y reivindicar a quienes todavía no pueden manifestarse y no pueden contar su situación". Para Carmen, que compartía los motivos anteriores, era importante apuntar "que siguen muriendo muchas mujeres, que hay que evitarlo" y apuntaba que "hay muchas que no se dan cuenta que están sometidas en sus propias casas".

La jornada de reivindicación continuará desde las 18.00 en el mismo punto del paseo Cortes de Aragón. Desde allí partirá una manifestación que se desplazará por la plaza del Fuerte, Rúa de Dato, Calle Marcial, plaza Bardají, Joaquín Costa, San Francisco, López Landa, Luis Guedea, Tenerías hasta llegar a las banderas.