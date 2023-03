Generando Conexiones en Zaragoza: Tecnología para crear lazos

Pilar y María se abrazan. Están en la biblioteca del IES Miguel Catalán de Zaragoza. Hablan de quedar en otro momento para tomar un café. O quizá para cocinar galletas caseras. Los detalles ya los concretarán por Whatsapp. Décadas de experiencia las separan, pero han sabido cómo hacer de sus diferencias el mejor nexo de unión. Hace tan solo cinco semanas que se conocieron en el centro educativo y han sido capaces de desarrollar una de esas relaciones que enriquecen y enseñan.

María Marín es estudiante de primero de bachillerato y Pilar Mazas le cuadruplica la edad. Ambas han participado en el programa Generando Conexiones, impulsado por el Ayuntamiento y el instituto, un proyecto piloto que pretende educar al alumnado al mismo tiempo que presta un servicio a la comunidad. En este caso, a las personas usuarias de los centros de convivencia municipales.

El objetivo era que los chavales del Miguel Catalán ayudaran a los mayores participantes en el manejo de las nuevas tecnologías, para aminorar así la brecha digital, al tiempo que ellos adquirían un papel más activo y comprometido con la sociedad. Y el resultado ha sido la creación, durante las ocho sesiones que ha durado la actividad, de un "equipo" intergeneracional en el que todos han aprendido de todos.

Pilar, a crear álbumes digitales de fotos, hacer capturas de pantalla o editar y colgar estados de Whatsapp. Y los estudiantes como María, de las experiencias que han compartido con ellos los mayores. "En el fondo estamos muy cercanos, han sabido explicarnos sus necesidades con muchísimo respeto y nos hemos llevado súper bien", comentaba la joven, que se reunió la semana pasada junto a los otros 37 participantes para hacer balance del proyecto.

Generando Conexiones en Zaragoza. Oliver Duch

Igual que hacían los demás, destacaba sobre todo las relaciones que se habían generado. "Hemos seguido hablando cuando nos íbamos del proyecto, tenemos grupos de Whatsapp, nos han hablado de sus familias... Yo me he sentido muy a gusto y muy acompañada por todos –resumía Marín–. A mí me encanta enseñarles cosas que para mí son fáciles y me cuestan poco".

Para Mazas, también fue una experiencia "muy bonita" y "halagadora". "He aprendido sobre las cosas que quería aprender –de todo, menos de redes sociales, bromeaba– y los chicos han sido encantadores". Como ella, Gloria Maya aseguraba que no podía decir "más que cosas buenas". "Se me ha hecho corto, pienso que deberían repetir e incluso alargarse todo el curso", explicaba en el acto de despedida, rodeada de un grupo de chavales. Y ante la "tristeza" de una de ellas, Paula Cisneros, que temía que quizá no se volverían a ver, fue rotunda. "¿Cómo que no? ¡Nos iremos una noche de copas!", decía entre risas.

También desde el IES Miguel Catalán y el Consistorio mostraron su satisfacción con los resultados obtenidos. Destacaron que los estudiantes han adquirido habilidades de escucha activa, empatía y trabajo en equipo, y han mejorado su concentración, paciencia y capacidad de escucha. Mientras, los mayores han aprendido, entre otras cosas, a utilizar la aplicación de Salud Informa, a usar las redes sociales e incluso a manejar herramientas de diseño gráfico y edición de vídeo.

Y para todos quedó una promesa, lanzada por la jefa de estudios adjunta del centro, Pilar Peña: que dentro de un año y medio vuelvan a juntarse, y esta vez vestidos de gala, para celebrar la graduación. "Las relaciones humanas que se han generado han excedido las expectativas", aseguraba.