Ignacio Magaña, tras ser denunciado por conducir sin puntos: “No era consciente. El primer sorprendido soy yo”

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza Ignacio Magaña ha dicho este martes, tras ser denunciado por la Policía Local por conducir sin puntos, que no era sabedor de que estaba en esa situación. “No era consciente. El primer sorprendido soy yo”, ha dicho en declaraciones a HERALDO.

Los hechos se produjeron el pasado domingo a las 4.50, cuando Magaña circulaba con su vehículo por el Camino de las Torres. Según consta en el parte de la Policía Local, cometió “una infracción” que motivó que se le diera el alto. Según fuentes consultadas, dio marcha atrás al advertir el control de alcoholemia, aunque él ha negado esta circunstancia. “No cometí ninguna infracción de tráfico. No me multaron por nada, sería por lo del carné, no hay otra cosa. Me hicieron control de alcoholemia, y di negativo”, ha explicado.

En ese momento es cuando los agentes confirmaron que el concejal estaba circulando sin puntos en el carnet y se le entregó la citación para el juicio rápido en comisaria. Para Magaña, todo ha sido fruto de una confusión. Ha explicado que se quedó sin puntos cuando tuvo una primera multa por conducir al doble de la velocidad permitida y sin seguro. Entonces, en marzo de 2022, completó un curso en una autoescuela para recuperarlos. Según ha dicho, con ese trámite pensaba que estaba todo resuelto.

“A Tráfico no le consta que yo hubiera hecho los cursos para recuperar los puntos, que ya hace un año. Tengo que presentar los papeles, nada más. Eso es lo que hay”, ha declarado Magaña, que ha considerado que todo puede deberse a “un problema de la autoescuela”. “Esto no es una falta mía”, ha dicho.

“Me lo llevé conduciendo, con total normalidad”

Según ha dicho, volvió a conducir después de cogerse el alta médica en octubre. “A partir de noviembre o diciembre empecé a conducir”, ha indicado Magaña, que ha admitido otro incidente de tráfico más. En diciembre tuvo que ir al depósito porque su coche se lo había llevado la grúa, al parecer por una infracción de aparcamiento. “Me lo llevé conduciendo, con total normalidad ¿A quién se le ocurre ir al depósito a sacar el coche sin carné de conducir?”, ha afirmado Magaña, que en ese momento ya no tenía el carné en vigor.

Ha explicado que este martes ha conseguido un certificado de la autoescuela de haber superado el curso, aunque a Tráfico no le consta que lo hiciera. En cualquier caso, además debería haber completado una prueba teórica, de la que Magaña no era consciente. “No tenía ni idea de que tenía que hacer el examen. Supuestamente con el curso recuperabas la licencia”, ha lamentado.