Aprobado el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Daroca

El pleno del Ayuntamiento de Daroca aprobó la semana pasada el convenio colectivo del personal laboral municipal. Lo hizo con los votos a favor del equipo de gobierno que conforma el Partido Socialista y el rechazo del Partido Popular. Según defendieron desde el PSOE, la aprobación supondrá un aumento de los costes de 18.000 euros, en los que se incluyen las subidas salariales marcadas desde el Gobierno central y otras mejoras, como la reducción de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales.

Desde el PP, Javier Lafuente, cargó contra la medida porque, a su juicio, "no es el momento" y porque los gestores del Consistorio "están condicionados, al estar a tres meses de las elecciones". "Pedimos que se dejase sobre la mesa y que una vez pasadas las elecciones, quien gobierne que lo firme", insistía el portavoz popular. Y sostiene que "la cifra de 18.000 euros es totalmente irreal".

Según sus cálculos, al pasar de 37 horas y media a 35 semanales, para cubrir los servicios actuales harían falta tres trabajadores más. "Esos tres trabajadores, sumando los niveles, ayudas sociales, el incremento de salario por ley y el fondo para uso del vehículo propio nos da al final un aumento de unos 140.000 euros", insiste. En este sentido sostiene que el Consistorio en el presupuesto dispone de una cantidad inferior y que no podría cubrirse: "No hay margen de maniobra".

Por su parte, el alcalde de Daroca, Álvaro Blasco (PSOE) tacha los cálculos de Lafuente de "mentiras". "Todo lo que dice no es cierto. Es falso que se pierdan servicios", insiste el regidor. En este sentido, apunta que "si no lo pudiéramos hacer, ¿cómo lo va a permitir el secretario, que es quien más mira por el Ayuntamiento?". Entre sus argumentos, el primer edil dice que "no se van a dejar de cubrir servicios" y recuerda que "muchos trabajadores a los que les afecta la medida no están a jornada completa".

También recuerda que la medida busca "cumplir la ley" y que la negociación se inició "poco antes de la pandemia, pero todo quedó paralizado y estas cosas llevan mucho tiempo negociarlas". Así, insiste en que "con las críticas se creen que perjudican al alcalde, pero lo que están haciendo es dañar al Ayuntamiento".