"Daroca ha recibido muchos palos en los últimos cuatro años. Vamos a cambiar el rumbo"

Actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Daroca y primer edil del municipio zaragozano durante ocho años (2011-2019), Michel García Cortés (52 años) se volverá a presentar a la alcaldía de la localidad que le vio nacer en las elecciones del próximo 28 de mayo. Bombero de profesión y con dos décadas de experiencia en política, quiere darle la vuelta al desánimo que ve entre los vecinos y aportar soluciones que hagan crecer al territorio.

¿Por qué se presenta a la alcaldía de Daroca en los próximos comicios locales?En primer lugar, porque soy una persona comprometida con Daroca, el lugar que me vio nacer, y también porque creo que puedo aportar muchas cosas: trabajo, tiempo, experiencia, coherencia, sentido común y una visión completamente diferente a lo que he visto estos cuatro años de gobierno socialista, que no me ha gustado nada. Por ello, me he rodeado de un equipo de personas con las que estoy en sintonía y decidido a cambiar el rumbo del municipio.

¿Cuáles son los principales problemas que considera que tiene?El envejecimiento, la despoblación, la falta de jóvenes y de empleo y la pérdida de servicios como ambulancias, transporte público o las aulas de la naturaleza, por citar algunos. Son muchos los palos que ha recibido Daroca en los últimos años, los cuales nos llevan a rebelarnos, sobre todo porque en el sentir de la gente está presente la sensación de abandono por parte de las administraciones. Queremos darle la vuelta al desánimo generalizado que hay.

¿Qué soluciones aportaría a todo ello desde el equipo de gobierno?Uno de los ejes en las que las basaría sería el del turismo y el patrimonio, donde apostamos por la colaboración del Gobierno de Aragón, como ya se ha hecho en otras zonas del territorio como Canfranc. Aquí tenemos a la Fundación Campo de Daroca, que estos años se ha vaciado de sentido y de proyección, pero que sin duda debe jugar un papel fundamental, como están haciendo entidades similares en Albarracín o Tarazona. Además, queremos que se dé un salto en turismo y que la gente identifique a Daroca como un destino que poder visitar durante varios días. Para eso, necesitamos edificios de referencia y la hospedería es el indicado. Es un proyecto hecho desde hace tiempo y solo hace falta el paso definitivo, pero últimamente se ha dado por abandonado.