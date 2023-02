Multado con 600 euros por no pagar los 27 que costaba un viaje en taxi en Zaragoza

Un zaragozano que pensó que con un paquete de Winston y un vapeador tenía saldado un servicio que requirió a una taxista estaba muy equivocado. Un juzgado le acaba de imponer una multa de 600 euros por no abonar la carrera de 27 euros que costó trasladarlo desde la avenida de Compromiso de Caspe, en el barrio de Las Fuentes, a la calle del Ángel Azul, en Valdespartera.

El hombre requirió el servicio a las 14.30 del 28 de octubre de 2022 y desde que se montó en el taxi, tal y como ha concluido la juez, no tenía intención de pagar la carrera y engañó a la conductora. Por eso, lo condena por un delito leve de estafa a dos meses multa, a razón de 10 euros diarios, además de abonar los 27 euros a la perjudicada. Si no abona estas cuantías, podría ingresar en prisión un día por cada dos cuotas no satisfechas.

Francisco Javier B. G. se montó en el taxi y al llegar a su destino le dijo a la conductora que no llevaba dinero ni tarjeta, pero que iba a subir a su casa a buscar. La taxista le pidió que dejara el móvil para garantizarse que iba a regresar, pero él optó por darle el paquete de tabaco y el dispositivo para fumar. Al ver que no volvía, la profesional llamó a la Policía, a la que entregó los efectos y les indicó el piso en el que había entrado.

El denunciado no acudió al juicio celebrado contra él, en el que la Fiscalía pedía 480 euros de multa mientras que la acusación, ejercida por el abogado Marco Antonio Navarro, solicitaba 600, como finalmente impuso la magistrada de Instrucción número 3.